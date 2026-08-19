Horóscopo del profesor Salomón HOY 19 de agosto: gran racha económica para Cáncer y Géminis
El profesor Salomón compartió las predicciones del tarot y el horóscopo para este 19 de agosto del 2026. Descubra qué le deparan los astros a su signo, además de los números de la suerte para esta jornada
El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este miércoles 19 de agosto.
La lectura inició festejando a las personas que cumplen años este día, además de recordarles que, para ellas, este año inició con una Luna Nueva, la cual representa un nuevo camino y disfrutar de los nuevos triunfos.
El número de la suerte para los festejados será el 4468 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió agregar canela en polvo en los zapatos para la salud, la prosperidad y la riqueza. Tenga en cuenta que, en la sesión de hoy, el profesor solo realizó la lectura de los signos de agua, aire y tierra.
Le puede interesar: El productor Kike Santander es incluido en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos 2026
Recomendaciones del día según el Profesor Salomón
- Color del día: Rosado.
- Número del día: 7028.
- Recomendación: Hay que limpiar el hogar para dar paso a nuevas energías.
- Código sagrado para la protección: 1611, se recomienda repetirlo 45 veces para la protección.
- Fruta: Mango.
- Decreto del día: “La armonía y la paz reinan en mi vida”.
- Lectura recomendada: Romanos 1:17.
Más información: La australiana Margot Robbie será la nueva protagonista de la próxima entrega de Piratas del Caribe
Horóscopo y tarot del día de HOY 19 de agosto:
Cáncer
Hay que seguir adelante con el camino y con las cosas por conquistar. Por su inteligencia y capacidad, lograrán vencer los obstáculos. Quienes quieran viajar podrán hacerlo sin dificultad y con buenas perspectivas. Además, llegará un dinero que servirá para saldar alguna cuenta pendiente y, a su vez, traerá tranquilidad.
- Número: 3577
Escorpio
Quienes quieran empezar una nueva vida deben hacerlo, dejando atrás lo que ya pasó y comenzando de nuevo, siempre que esto les genere tranquilidad y alegría. Llegará un documento que representará tranquilidad y estabilidad, y se anuncia un triunfo importante en diferentes campos de la vida.
- Número: 8370
Piscis
Hay que luchar por lo que se quiere y no desfallecer. Aunque algunas cosas no salgan como se esperaba, todo se irá arreglando porque vienen situaciones maravillosas. La carta de la Emperatriz indica que todo aquello bueno que se ha hecho dará sus resultados. En el amor, es importante dejar los celos y la inseguridad para fortalecer la relación.
- Número: 0811
Géminis
Llega una buena racha en la parte económica, pero es importante revisar si los gastos son realmente justificables y evitar el desperdicio de dinero. El ángel de la abundancia llega para favorecer este aspecto y el profesor Salomón sugiere iniciar una meta relacionada con finca raíz, pues una propiedad podría estar más cerca de lo que se piensa. En la parte emocional, hay que prestar atención porque algo no estaría funcionando bien en alguna relación social.
- Número: 7523
Libra
Llega estabilidad en la parte laboral y las cosas comenzarán a funcionar a su favor. También aparecerán oportunidades para iniciar un negocio y, si tienen este propósito, podría ser un buen momento para arriesgarse. Además, llegarán unos papeles relacionados con la justicia que tendrán una solución favorable.
- Número: 1360
Acuario
La finca raíz aparece como una opción favorable, con buenas oportunidades para quienes estén pensando en invertir. Las cartas también indican viajes que traerán grandes satisfacciones y éxitos. La estrella de la suerte señala que aquello que se haga con determinación podrá lograrse y permitirá llegar a la meta con felicidad.
- Número: 3386
Tauro
Hay que tomarse las cosas con calma, evitar la desesperación y tener paciencia para continuar avanzando hacia las metas. El mundo está cambiando y requiere adaptación, y con estos cambios también llegarán milagros y bendiciones. Quienes estén esperando un préstamo podrán conseguirlo con mucho éxito.
- Número: 3850
Virgo
La rueda de la fortuna llega acompañada de oportunidades en los juegos de azar. En el trabajo podrán demostrar sus conocimientos y experiencia en diferentes espacios, alcanzando buenos resultados. La carta del Mundo también habla de viajes que tendrán un impacto importante y traerán grandes resultados.
- Número: 0344
Capricornio
Hay que cambiar algunas situaciones en las que no se siente plenitud y atreverse a dejar aquello que ya no genera felicidad, sin permanecer por obligación. Para quienes están buscando trabajo, llegará una oportunidad con buenas perspectivas y éxito. En cuanto a la salud, se recomienda prestar atención a molestias relacionadas con la espalda, la columna o los riñones.
- Número: 1425
Escuche EN VIVO Caracol Radio:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio