Shakira envió un mensaje a la Selección Colombia tras su eliminación del Mundial. ¿Qué les dijo?

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - MAY 02: Shakira performs on stage during a massive free show at Copacabana beach on May 02, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images) / Buda Mendes

Shakira envió un mensaje a la Selección Colombia tras su eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este martes, por penales frente a Suiza.

La estrella del pop publicó un mensaje en una historia de su cuenta oficial de Instagram:

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“Mi selección ha jugado este mundial con una entrega que nos enorgullece a todos”, afirmó.

“Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no habríamos pasado a cuartos”, agregó.

“Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección”, continuó.

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“Y aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos. Los amo”, finalizó.

La colombiana se presentará en el primer show de medio tiempo de una final de un Mundial, el domingo 19 de julio, en el estadio Nueva York/Nueva Jersey junto a Madonna y BTS.