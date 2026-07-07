Darmand: La nueva faceta musical de uno de los artistas más versátiles del país

Darmand es un nuevo proyecto musical de uno de los productores y artistas más destacados del país, quien ha trabajado para proyectos mundiales de Disney, Marvel, Kamala Harris entre muchos otros, Diego Cáceres, director musical de The Mills, continúa consolidando su faceta como artista, pero esta vez en solitario. Bajo el nombre de DARMAND, presenta su segundo sencillo “I Will”, un nuevo tema con el que sigue posicionando una propuesta de música electrónica enfocada en las emociones, las historias, la elegancia y una visión sonora de alcance internacional.

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¿Cómo nace Darmand?

Este proyecto nace como parte de una crisis de vida, el artista contó en entrevista a Caracol Radio qué, “empecé a tener cambios, a preguntarme si estaba siendo lo absolutamente feliz que quería que ser y dije no. Un día descubrí la música electrónica que me conectó con una gama nueva de música con momentos musicales que me enamoraron y en este punto también me llevó a mi nombre artístico, mi nombre es Diego Armando y de ahí lo tomé para ahora ser Darmand”.

Exploración musical:

A pesar de hacer diferentes contenidos en el mundo de la música, este fue todo un reto para Darmand ya que es un nuevo mundo que está explorando y en el que inicialmente no se sentía cómodo.

“Lo primero que estoy haciendo son las letras, las melodías y luego produzco la música. Lo que me parece chévere es que no es la persona que nació en la música electrónica, sino que viene del rock y del jazz, con nuevas sonoridades”.

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Nueva música:

“I Will” es el más reciente musical de Darmand, en él aborda una historia con la que muchas personas pueden identificarse, trata de ese momento en que alguien promete un futuro lleno de planes y sueños, pero descuida el presente. La canción habla sobre las oportunidades perdidas, los recuerdos que permanecen y las consecuencias de construir relaciones basadas en expectativas más que en momentos reales.

Próximas presentaciones:

El pasado viernes 3 de julio, Darmand tuvo su lanzamiento oficial en escenarios donde presentó esta nueva faceta musical con una gran acogida, próximamente tendrá nuevos shows en Theatron y en Bogotá Fashion Film Festival.

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