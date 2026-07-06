Murió Lauren Bennett, la voz femenina de la canción “Party Rock Anthem”, éxito del dúo musical LMFAO

Este lunes se conoció que Lauren Bennett, la cantante inglesa conocida por su participación en el éxito de LMFAO de 2011, “Party Rock Anthem”, falleció a los 37 años.

Sus compañeras de banda en G.R.L. confirmaron su muerte en un comunicado publicado este lunes 6 de julio.

No se ha revelado la causa del fallecimiento.

“Tenemos el corazón roto y no podemos expresar con palabras lo mucho que significaba para nosotras. Siempre atesoraremos el amor, las risas y los innumerables recuerdos que nos regaló. Su hermoso espíritu tocó muchas vidas. La echaremos mucho de menos y la amaremos por siempre”, declararon las integrantes de la agrupación, Emmalyn Estrada, Natasha Slayton y Paula van Oppen, en un comunicado conjunto.

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Nacida en Inglaterra, Bennett se inició en la música tras participar en el concurso de canto británico The X Factor.

Posteriormente, recibió una llamada para audicionar para Paradiso Girls, un nuevo grupo femenino que Robin Antin, fundadora del grupo femenino, Pussycat Dolls, y Jimmy Iovine, cofundador de Interscope, estaban formando.

El grupo cosechó un éxito efímero con el lanzamiento en 2009 de “Patron Tequila”, en el que participaron los raperos estadounidenses Lil Jon y Eve.

Tras la disolución de Paradiso Girls, Antin incorporó a Bennett a lo que se convertiría en G.R.L.

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El grupo femenino fue conocido principalmente por su canción de 2014 con Pitbull, “Wild Wild Love”.

Bennett también cosechó éxitos como solista, lanzando sencillos como “I Wish I Wish” en 2011 y “Hurricane” en 2016.

Su canción más popular fue “Party Rock Anthem” de LMFAO, en la que prestó su voz para el puente y el estribillo.

La canción fue un éxito rotundo a nivel mundial, manteniéndose durante seis semanas en el número uno de la lista Hot 100 de Billboard.