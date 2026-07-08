U2 regresa con “Street of Dreams”, el nuevo sencillo de su primer álbum de estudio en nueve años

Dos meses después de publicar un adelanto de su nueva canción con un video grabado en una calle concurrida de la Ciudad de México, U2 lanzó este martes “Street of Dreams”, el primer sencillo de su próximo álbum de estudio, que saldrá antes de fin de año.

El video de “Street of Dreams” se grabó cuando la banda se encontraba en la Ciudad de México para asistir a la final del Torneo Street Child World Cup en el Parque Ecológico Lago de Texcoco.

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Filmaron cerca de la Plaza Santo Domingo en medio de una tormenta y, después de que el generador de la banda fallara bajo la lluvia, una familia los invitó a subir al balcón de un apartamento.

U2 aún no ha anunciado el título de su nuevo álbum, pero será su primer disco con nuevas canciones desde ‘Songs of Experience’ de 2017.

A principios de este año, lanzaron dos EP de seis canciones, ‘Days of Ash’ y ‘Easter Lily’, que abordaban temas importantes como la política y la renovación espiritual.

Cuando lanzaron ‘Easter Lily’ en abril, Bono les dijo a los fanáticos que el próximo álbum tendría un tono diferente.

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“Estamos en el estudio, trabajando en un álbum ruidoso, caótico y ‘exageradamente colorido’ para tocar en vivo... que es donde U2 vive. Seguimos apostando por el rock & roll vibrante como un acto de resistencia contra toda esta atrocidad en nuestras pantallas”, afirmó.

A finales de septiembre, U2 celebrará el 50 aniversario de su formación.