Pico y placa en Bogotá: así quedó la restricción los días 18, 19, 20, 21 de agosto 2026

ABC nuevo pico y placa sábados en Bogotá: medida para carros no matriculados y alza 50% en solidario

El pico y placa es una medida de restricción que ha estado vigente desde hace varios años en Bogotá y en ciudades como Medellín, Pereira, Bucaramanga y Cali.

A través de este sistema se buscadisminuir la congestión en los principales corredores viales,especialmente en los momentos de mayor flujo, lo que permite una circulación más eficiente y ordenada.

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Pico y placa en Bogotá del 18 al 21 de agosto:

Martes 18 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9, 7, 8, 9 y 0

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9, 7, 8, 9 y 0 Miércoles 19 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Jueves 20 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9, 7, 8, 9 y 0

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9, 7, 8, 9 y 0 Viernes 21 de agosto: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 Sábado 22 de agosto: no aplica la medida

no aplica la medida Domingo 23 de agosto: no aplica la medida

Pico y placa para taxis del 18 al 23 de agosto:

Martes 18 de agosto: no pueden circular los taxis con placas terminadas en 9 y 0

no pueden circular los taxis con placas terminadas en 9 y 0 Miércoles 19 de agosto: no pueden circular los taxis con placas terminadas en 1 y 2

no pueden circular los taxis con placas terminadas en 1 y 2 Jueves 20 de agosto: no pueden circular los taxis con placas terminadas en 3 y 4

no pueden circular los taxis con placas terminadas en 3 y 4 Viernes 21 de agosto: n o pueden circular los taxis con placas terminadas en 5 y 6

o pueden circular los taxis con placas terminadas en 5 y 6 Sábado 22 de agosto: no pueden circular los taxis con placas terminadas en 7 y 8

no pueden circular los taxis con placas terminadas en 7 y 8 Domingo 23 de agosto: No aplica la medida de pico y placa para taxis.

Multa por incumplir el pico y placa en Bogotá

El incumplimiento de la medida de restricción constituye una infracción bajo el Código Nacional de Tránsito, que se encuentra en el C14.

Teniendo en cuenta la norma para el año 2026, la multa por infringir el pico y placa será de $875.445, equivalentes a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

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Vehículos exentos del pico y placa