¿La tecnología reemplazará a los porteros? La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó riesgos

Cada vez más conjuntos residenciales y edificios en Bogotá están implementando portería remota, accesos mediante aplicaciones móviles, reconocimiento biométrico y credenciales digitales para optimizar costos y agilizar el ingreso de residentes y visitantes.

A raíz de ello, la Secretaría Distrital de Seguridad, alertó que estos avances tecnológicos también pueden convertirse en un riesgo cuando no van acompañados de protocolos de seguridad y monitoreo permanente.

La advertencia se basa en el análisis de casos atendidos por el programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE), que identificó fallas recurrentes en copropiedades donde la automatización reemplazó controles humanos sin una evaluación previa de los riesgos.

¿Cuáles fueron los hallazgos?

Entre las principales vulnerabilidades encontradas están:

Los controles de acceso deficientes

Cámaras de seguridad sin supervisión en tiempo real

Registros insuficientes para esclarecer incidentes

Fallas en el control de visitantes, domiciliarios y contratistas,

Problemas de conectividad

Ausencia de planes de contingencia frente a cortes de energía o fallas tecnológicas.

La Secretaría explicó que el uso de tecnología no representa un problema por sí mismo. El verdadero riesgo surge cuando se considera que un sistema automatizado puede sustituir completamente la supervisión humana, la capacidad de reacción y los protocolos de verificación, factores que siguen siendo esenciales para prevenir delitos.

De acuerdo con el análisis del AIDE, el acceso de visitantes, proveedores y personal de servicios continúa siendo una de las principales puertas de entrada para incidentes de seguridad, por lo que sugieren implementar mecanismos de autorización, verificación y trazabilidad que permitan detectar movimientos inusuales y reaccionar de manera oportuna.

La entidad también aclaró que instalar cámaras de seguridad no garantiza automáticamente una mayor protección. Para que estos sistemas sean efectivos deben estar en funcionamiento permanente, contar con monitoreo activo, generar alertas y permitir una respuesta inmediata cuando se presente una situación de riesgo.

Otro aspecto es el uso de tecnologías como reconocimiento facial, huellas dactilares y otros sistemas biométricos implica el tratamiento de información sensible, por lo que las copropiedades deben cumplir la normativa sobre privacidad y establecer controles claros para el manejo de estos datos.

Le puede interesar: La CAR entregó 60.000 bultos de fertilizante a 30 municipios de Cundinamarca para recuperar suelos

¿Qué recomendaciones dio la entidad?

La Secretaría pidió realizar diagnósticos de riesgo antes de automatizar porterías, fortalecer los protocolos para el ingreso de visitantes y contratistas, garantizar sistemas de respaldo eléctrico y conectividad, conservar los registros de seguridad y documentar cualquier incidente para facilitar la toma de decisiones.

“La tecnología es una herramienta valiosa, pero debe estar acompañada de una adecuada gestión del riesgo para cumplir su propósito de proteger a las personas y sus bienes”, afirmó la entidad.