Lunes 6 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Hinchas de la selección Colombia se reunen en parques, plazas y miradores para ver los partidos del mundial. Foto: Cortesía alcaldía de Circasia

Armenia

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En el Quindío ya son 112 homicidios que se han registrado este año 2026, 60 de los cuales, en la ciudad de Armenia, el fin de semana fueron asesinadas tres personas dos en Montenegro que llegó a 14 asesinatos este año y uno más en Armenia.

Según la Policía Asimismo se reporta un incremento en la incautación de armas de fuego en un 31%, llevando a corte del día de hoy, un total de 140 armas incautadas; así como un incremento del 39% en incautación de estupefacientes.

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Doble homicidio en el municipio de Montenegro en el Quindío.

La Policía Quindío reporta que en la noche del viernes 3 de julio sobre las 10:40 de la noche, en zona rural, vía secundaria que conduce del municipio de Montenegro al corregimiento de Pueblo Tapao se presentó el ataque sicarial.

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Según el informe en el hecho resultaron heridos mortalmente dos personas identificadas como Brayan Estiben Valencia Ríos de 20 años de edad y el adolescente Juan Esteban Muñoz Salazar de 17 años de edad.

De acuerdo con la información recolectada, al parecer las víctimas se encontraban en el sector conocido como El Mirador, cuando son abordados por dos hombres en una motocicleta quienes los agreden con arma de fuego.

Sobre las víctimas mortales. La policía informa que el adulto víctima, habría retornado del departamento del Chocó hace una semana, donde al parecer se estaría resguardando por posibles amenazas relacionadas con retaliaciones o ajustes de cuentas.

Asimismo, el adolescente presuntamente sería distribuidor de sustancias estupefacientes.

Además, en el lugar de los hechos se encontró una motocicleta en la cual se movilizaban estas dos personas y varias dosis de estupefacientes.

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El secretario de gobierno de Montenegro, Mauricio Cárdenas explicó “Cuando la patrulla policía llega se encuentra dos cuerpos a un a un lado de una motocicleta. Inmediatamente acordonan y realizan todos los actos posteriores a un delito como este.

Hay dos personas fallecidas, una persona de 17 años y un mayor de edad, por parte de la Sijín se hacen los actos urgentes, la identificación de los cuerpos. Se cierra la vía para poder realizar este procedimiento y al lugar acuden familiares quienes reconocen e identifican a las víctimas. El caso está en investigación”

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Un hombre fue asesinado en Armenia. La Policía Quindío informa que en la madrugada del domingo 5 de julio de 2026, en la Manzana 9 del barrio 8 de marzo al sur de Armenia de Armenia, fue hallado en zona boscosa, el ciudadano Jean Pierre Badillo Rojas de 29 años de edad.

Esta persona resultó lesionada con arma de fuego y arma cortopunzante, en hechos que se habrían presentado momentos en que se encontraba departiendo en vía pública con otras personas y minutos después muere.

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De acuerdo con la información recolectada por la Policía, un hombre y una mujer llegan hasta el lugar a bordo de una motocicleta y al parecer se habría generado una discusión entre la víctima y el hombre, quien lo lesiona y de manera inmediata huyen del sitio.

La víctima según la Policía registra anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir y lesiones personales, asimismo estuvo condenado a 5 años de prisión por ser integrante de una estructura criminal en el barrio Girasoles de Armenia.

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En el Quindío un hombre que disparó su arma traumática contra uniformados de la Policía durante un procedimiento resultó herido por la respuesta de los policías y luego fue capturado.

Gracias a la rápida reacción de los integrantes de la Policía Nacional en el municipio de La Tebaida, fue capturado alias “Monedita” de 37 años de edad, quien presuntamente protagonizó una riña y posteriormente atentó contra la humanidad de los uniformados utilizando un arma.

Los hechos se registraron sobre la madrugada del domingo 5 de julio de 2026, cuando la zona de atención atendió un requerimiento ciudadano que alertaba sobre una riña en un establecimiento público. Según la información recibida, un individuo habría intentado agredir a varias personas con un arma cortopunzante, por lo que se inició de inmediato el despliegue de búsqueda.

Durante las labores de localización, los policías ubicaron a un ciudadano que se movilizaba en bicicleta y que coincidía con las características aportadas por la comunidad. Al percatarse de la presencia de los uniformados, el sujeto emprendió la huida, siendo interceptado en el barrio La Campiña. En ese momento, desenfundó un arma y accionó la misma contra los funcionarios policiales.

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La teniente coronel Nelly Yolima Parada Pineda - comandante Departamento de Policía Quindío (E) explicó “Ante la amenaza inminente y con el propósito de proteger su vida y la de los ciudadanos presentes, los uniformados hicieron uso legítimo de sus armas de dotación, logrando neutralizar la agresión y reducir al presunto responsable, quien resultó lesionado en una de sus extremidades inferiores”

El hombre fue trasladado al Hospital Pío X de La Tebaida, donde recibió atención médica. Durante el procedimiento se le incautó un arma traumática tipo pistola y ocho cartuchos calibre 9 milímetros.

De igual manera evidenciaron que alias “Monedita” registra cuatro anotaciones judiciales, dos de ellas por el delito de homicidio en hechos presentados en 2007 y 2016, una por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en un caso del año 2024 y una más por porte ilegal de armas de fuego en 2026.

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Una vez surtidos los actos urgentes, el capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, para que responda por los hechos que se le atribuyen.

La Policía Nacional rechaza de manera contundente cualquier acto de violencia o agresión contra los servidores públicos que, en cumplimiento de su deber constitucional, trabajan diariamente por la protección de la vida, la seguridad y la convivencia ciudadana. El respeto por la autoridad constituye un pilar fundamental para la construcción de entornos seguros y el fortalecimiento de la convivencia pacífica.

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En Armenia, la unidad de investigación criminal, Unipol de la Policía capturó 16 personas sindicadas de varios delitos entre ellas el homicidio, el hurto y el tráfico de estupefacientes.

En el marco de las estrategias de fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana, uniformados de la Unidad Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo (UNIPOL) continúan desarrollando labores preventivas y operativas en los sectores del CAM, Simón Bolívar, Génesis, Bloques de Gibraltar, entre otros, a fin de prevenir comportamientos contrarios a la convivencia y la comisión de delitos que afectan la seguridad ciudadana.

La presencia policial refuerza las capacidades operativas logrando la captura de 13 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, una por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego municiones o accesorios, dos por lesiones personales, una a través de orden judicial por el delito de concierto para delinquir, dejándolos a disposición de autoridad competente.

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Un ciclista muerto, y dos mujeres heridas dejan accidentes de tránsito en las últimas horas en la ciudad de Armenia.

Un ciclista muerto por siniestro vial al sur de Armenia. El hecho se registró en la noche del sábado 4 de julio en el barrio La Castilla en la vía que conduce al barrio El Emperador al sur de la ciudad de Armenia.

Según la información oficial un ciclista pierde el control de la bicicleta y choca de forma violenta contra un poste y debido a la fuerza del impacto y las graves lesiones murió en el lugar del siniestro vial frente al conjunto cerrado Castilla Nueva en la carrera 9 # 57 -13.

En el lugar hicieron presencia los organismos de socorro, los agentes de tránsito y el personal de criminalística para el levantamiento del cuerpo sin vida, será medicina legal que determine identidad del ciclista fallecido.

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Dos mujeres heridas por accidente de tránsito al norte de Armenia.

En la mañana del domingo 5 de julio se presentó aparatoso siniestro vial en la carrera 19 con calle 19 norte en el cruce donde está ubicada la sede de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, allí se registró el choque entre una motocicleta donde se movilizaban dos mujeres y al parecer un bus de tinto.

Las dos mujeres resultaron gravemente heridas debido a la fuerza del impacto y fueron trasladadas a un centro asistencial, se desconoce las causas que provocaron este accidente de tránsito.

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Como parte de las acciones preventivas para fortalecer la seguridad, la convivencia y el cumplimiento de la normatividad vigente, la Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, realizó una jornada de inspección, vigilancia y control a establecimientos de segunda mano y chatarrerías ubicados en la calle 17, entre las carreras 21 y 22, en el centro de la ciudad.

La actividad se desarrolló en articulación con la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, Ccaq, y la Policía Nacional, permitiendo la visita a nueve establecimientos comerciales.

Durante la jornada se brindó orientación a los propietarios sobre la documentación requerida para el correcto funcionamiento de sus negocios y se adelantó un ejercicio pedagógico enfocado en el cumplimiento de las normas que regulan este tipo de establecimientos.

Asimismo, se socializaron las disposiciones de la ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, se promovió la no ocupación del espacio público y se entregaron recomendaciones sobre la adecuada disposición de residuos sólidos, contribuyendo al mantenimiento de espacios limpios, seguros y organizados.

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Trabajadores de la EPS Asmet Salud en Armenia denuncian que nuevamente les adeudan 2 meses de salario, no les han pagado la prima de servicios ni la seguridad social, exigen intervención del gobierno.

Liliana Londoño del sindicato Sindiasmet manifestó “Hoy los trabajadores de Asmet Salud alzamos nuevamente la voz para denunciar la grave crisis laboral que enfrentamos. Hay demoras en el pago de los salarios, no se ha pagado la prima de servicios, existen incumplimientos en los aportes a la seguridad social y no se han cancelado las liquidaciones de quienes han renunciado. Adicionalmente nos siguen descontando créditos por libranzas sin girar ese dinero a las entidades financieras afectando nuestro historial crediticio.

Y agregó “A esto se suma que tenemos la red cerrada y no hay prestación de servicios para nuestros usuarios. Somos los trabajadores quienes estamos cargando con todo el estrés de tener que dar la cara y responder a los usuarios, a los prestadores, a las entidades de vigilancia y control y a los jueces, sin contar con las herramientas necesarias para cumplir nuestra labor”

La más grave es que la gente interventora, quien tiene la responsabilidad de garantizar el funcionamiento de la empresa, se ha negado a reunirse con el sindicato y no nos da respuestas, puntualiza la líder del sindicato de Asmet Salud.

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Con simulacro interinstitucional, Armenia se prepara para enfrentar incendios de cobertura vegetal

Como parte de las acciones preventivas frente al incremento de las temperaturas y el riesgo de incendios de cobertura vegetal, la Alcaldía de Armenia, a través de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, Omgerd, lideró una reunión preparatoria con los organismos de socorro y la empresa Smurfit Kappa para coordinar la realización de un simulacro que pondrá a prueba la capacidad de respuesta de las entidades encargadas de atender este tipo de emergencias.

La mesa de trabajo permitió definir los aspectos técnicos, operativos y logísticos del ejercicio, que se desarrollará en predios forestales de Smurfit Kappa, un escenario que ofrece las condiciones adecuadas para recrear una situación real y evaluar la articulación entre las instituciones responsables de la atención de incendios de cobertura vegetal.

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El simulacro busca optimizar los tiempos de reacción y verificar la efectividad de los protocolos de atención ante una eventual emergencia, especialmente frente a las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

“Con este ejercicio buscamos fortalecer la preparación de los organismos de socorro mediante un escenario práctico que permita evaluar la coordinación, los protocolos de respuesta y la capacidad operativa de las instituciones. Estar preparados antes de que se presenten las emergencias es fundamental para proteger la vida, los recursos naturales y reducir los impactos que pueden generar los incendios de cobertura vegetal durante la temporada seca”, afirmó Diego Fernando Herrera Arias, contratista de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Armenia.

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Con el propósito de incentivar el cumplimiento oportuno y evitar el recargo por intereses moratorios, la gobernación del Quindío, a través de la secretaría de Hacienda, inició la cuenta regresiva para el pago del impuesto vehicular de la actual vigencia.

Por eso recuerdan a los propietarios de automotores matriculados en el departamento que la fecha límite definitiva para ponerse al día con esta obligación tributaria es el próximo 31 de julio del 2026.

Para brindar mayor comodidad y agilidad a los contribuyentes, se han habilitado múltiples canales de recaudo presencial en todo el país. El trámite se puede efectuar físicamente en las sucursales de Banco de Occidente y Davivienda, puntos Efecty (convenio #6544), cajas del Grupo Almacenes Éxito, la red Facilísimo y directamente en las instalaciones de la Tesorería General del departamento.

De igual manera, se encuentra totalmente disponible la opción de pago virtual para quienes prefieran realizar el proceso de forma rápida y segura.

Los ciudadanos pueden ingresar a las plataformas electrónicas autorizadas a través del sistema PSE en la página web de la Gobernación del Quindío, así como utilizar tarjetas de débito o crédito, garantizando así un recaudo eficiente destinado al desarrollo y bienestar de los habitantes del departamento.

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Comerciantes de Armenia evidencian la dinámica económica que generan los partidos de la selección Colombia en el mundial 2026

A raíz de los partidos de la selección Colombia en el marco del evento futbolístico más importante del mundo, Caracol Radio consultó a los comerciantes del centro de la ciudad que evidencian la importancia para la dinámica económica del sector.

Precisamente una de las vendedoras de un establecimiento nocturno de la ciudad sostuvo que en los dos últimos encuentros deportivos en los que ha ganado nuestra selección Colombia el incremento en las ventas ha sido evidente por lo que reconoció el respaldo de la ciudadanía para el fortalecimiento empresarial del comercio formal de la ciudad.

Dijo que es común en el marco de los partidos que la comunidad se reúna en establecimientos comerciales o en sus hogares por lo que el consumo más frecuente es el del licor y mecato.

Reconoció que se han acondicionado para los diferentes partidos como colocando bombas de colores de la selección Colombia para motivar la afluencia de visitantes.

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Los basureritos hacen parte del mobiliario urbano que contribuye a mantener limpia la ciudad. Sin embargo, su cuidado continúa siendo un reto que requiere del compromiso de toda la ciudadanía.

A la fecha, Empresas Públicas de Armenia EPA ha instalado 2.528 basureritos en diferentes sectores de la capital quindiana. No obstante, tras la más reciente revisión del inventario, se evidenció que únicamente 1.146 se encuentran activos y en buen estado para el servicio de la comunidad.

La diferencia entre las unidades instaladas y las que actualmente están en funcionamiento responde a diferentes factores, entre ellos el robo, el vandalismo, los daños ocasionados por el uso inadecuado y la reubicación realizada por algunos ciudadanos sin autorización, situaciones que afectan la disponibilidad de estos elementos y generan mayores costos para su reposición y mantenimiento.

Como parte de las acciones de seguimiento, durante este año la entidad adelantará una nueva revisión general del inventario de basureritos existentes en la ciudad, un proceso que se realiza cada dos años e incluye tanto los instalados por Empresas Públicas de Armenia como aquellos ubicados por la Administración Municipal.

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Una madre que perdió a su hija por el cáncer decidió impulsar una fundación para ayudar a otros en Armenia

En inmediaciones de la plaza de Bolívar de Armenia se llevó a cabo una feria de emprendimiento por parte de fundaciones oncológicas, de discapacidad y enfermedades huérfanas.

Precisamente Martha Cepeda quien es directora de la fundación Daniella Sarmiento dio a conocer que este tipo de espacios son clave porque les permite visibilizar sus emprendimientos como son las velas para lograr recaudar fondos y ayudar a quienes más lo necesita.

Reconoció que su hija murió cuando tenía 19 años debido a un cáncer cerebral y con el dolor de su partida decidió que era momento de aportar un grano de arena para quienes han pasado momentos como el suyo por eso decidió crear la fundación con la que apoya a niños que se encuentran en tratamiento activo por cualquier clase de cáncer.

Afirmó que su fundación ofrece un apoyo integral consistente en asesoría jurídica totalmente gratuito para las familias donde instauran tutela a favor de los pacientes, clases de música y de arte, además apoyo a las familias de quienes padecen esta enfermedad. Destacó que quienes desean conocer más de su emprendimiento pueden comunicarse al 315-550-2779.

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Prosperidad Social amplió hasta el próximo 14 de julio el plazo de entrega de las transferencias correspondientes al tercer ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.A la fecha, este ciclo registra un avance del 79,3 % de la meta establecida a nivel nacional. Beneficia a más de 770.000 hogares en todo el país.

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La gobernación del Quindío exaltó a los exgobernadores del departamento que han aportado al desarrollo de este territorio durante sus primeros 60 años.

En el acto protocolario liderado por el secretario de Cultura, Felipe Robledo, en nombre del gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, se hizo un homenaje a la vida y labor de los exmandatarios que recibieron un reconocimiento simbolizando los 60 años del departamento. Así mismo se realizó un minuto de silencio en memoria de quienes ya han partido hacia la eternidad.

Se llevó a cabo el primer Desfile de la Quindianidad, que se realizó el sábado 4 de julio por la tradicional carrera 14 de Armenia, desde el Parque Los Fundadores y giró a la derecha por la calle novena, para tomar la carrera 13 hasta la calle 21 y subir a la Plaza de Bolívar. Fueron 3.500 artistas con sus comparsas, música y una alegría inmensa a lo largo de cuatro kilómetros de recorrido;

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Desde la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, Corpocultura, confirmaron la instalación de una nueva escultura en la glorieta Aborígenes y anunció que 11 obras más, entre ellas esculturas, bustos, estatuas y barranquismo, serán intervenidas de manera integral, con el fin de garantizar su restauración y preservación.

Para la instalación de una obra escultórica del artista contemporáneo barranquillero Andrés Ribón en la glorieta Aborígenes, se adelantó previamente la adecuación física y la respectiva autorización para la intervención y ocupación del espacio público expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, mediante Resolución 058 de 2026.

La obra fue concebida por el artista Andrés Ribón, quien manifestó formalmente su voluntad de donarla a la Fundación IDQ con el propósito de que posteriormente fuera transferida al municipio de Armenia. “La escultura, elaborada en acero inoxidable pintado, representa la construcción de la identidad del ser desde la comunidad y de la comunidad desde lo singular. Explora la forma en la que el individuo se complementa, se conecta y se integra dentro de un tejido social y una memoria colectiva que nos contiene”, compartió el maestro Ribón en documento técnico, logístico y legal.

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En deportes, El atletismo del departamento del Quindío estuvo participando en el campeonato nacional U20 que se realizó en la ciudad de Cali el fin de semana

En síntesis, el atletismo del Quindío ganó tres medallas, dos de plata y una de bronce con dos deportistas, ocupando el puesto número trece con 27 puntos ente veinticuatro ligas participantes.

Duván Camilo Grueso Gamboa, atleta del Quindío corrió los 100 metros planos y en la semifinal fue segundo en la segunda serie en la final ocupo el segundo puesto y gano medalla de plata. En los 200 metros planos en la final ocupo el tercer puesto con medalla de bronce.

Mientras que el atleta quindiano Juan José Guarumo Alonso, en los 200 metros planos fue segundo en la segunda serie y en la final ocupó el segundo puesto ganando medalla de plata