Martes 7 de julio, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Policía Quindío y el acompañamiento de seguridad en la proyección de los partidos de la Selección Colombia en el mundial. Foto: Cortesía Policía, Quindío

Armenia

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El quindiano Jorge Iván Cuervo sale del Ministerio de Justicia por orden del presidente Petro

Caracol Radio conoció en primicia que el presidente Gustavo Petro firmó el acto administrativo que saca de su cargo al ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo.

Fuentes consultadas por este medio confirmaron que la decisión se tomó luego de la entrevista que dio el jefe de la cartera en 6AM W de Caracol Radio, donde afirmó que no estaba de acuerdo con el llamado a desobediencia civil.

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Otra de las razones de la salida del ministro estaría relacionada con que, también en diálogo con este medio, habría propuesto retirar al presidente de la República la facultad de nombrar notarios y trasladar esa responsabilidad a un organismo colegiado que los seleccione con criterios de mérito.

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Cabe recordar que, en diálogo con 6AM W este 6 de julio, el ministro Cuervo reconoció que el Gobierno de Gustavo Petro se equivocó en las negociaciones con las disidencias de las Farc que hicieron parte de la estrategia de paz total.

Según Cuervo, “no fue correcto darles estatus de negociación política a las disidencias de las Farc” y recordó que el Consejo de Estado lo reafirmó en una decisión emitida la semana pasada, pues “eso violó el acuerdo de paz”.

“Haberles dado estatus político a los disidentes de las FARC generó muchos problemas”, respondió, cuando le preguntaron si considera que fracasó la paz total.

Cuervo también admitió que fue un error no haber fijado líneas rojas en la negociación que impidieran que las disidencias de las Farc afectaran a la población civil, por ejemplo: “No reclutamiento de menores, no acosos a comunidades civiles, no muerte de líderes sociales”.

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En cuanto al ELN, el ministro saliente advirtió que desde hace más de dos años no hay negociación de paz porque el Gobierno se dio cuenta de que ese grupo ilegal no tenía voluntad de paz.

Cabe recordar que el saliente ministro de justicia Jorge Iván Cuervo estuvo en el Quindío como delegado del gobierno en las elecciones de primera y segunda vuelta presidencial.

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El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, hizo un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que incluya en su agenda cinco proyectos estratégicos para el departamento

El mandatario solicitó el acompañamiento para consolidar el aeropuerto El Edén como una terminal moderna y competitiva, avanzar en proyectos de infraestructura vial que mejoren la conectividad del departamento y fortalecer la red hospitalaria para garantizar una atención de mayor calidad a los ciudadanos. Asimismo, pidió mantener el respaldo a las estrategias de seguridad mediante mayor inversión, tecnología y fortalecimiento de la Fuerza Pública.

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Finalmente, Galvis Bedoya hizo un llamado para impulsar el turismo y el desarrollo económico como motores del crecimiento regional, promoviendo nuevos proyectos que permitan atraer inversión y generar empleo.

El gobernador del Quindío reiteró que está preparado para trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional y expresó su disposición de construir, sumar esfuerzos y hacer realidad las iniciativas que contribuirán al progreso del departamento y del país.

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Con una matrícula estable que ronda los 30.890 estudiantes en todo el departamento, hoy martes 7 de julio se reinician las clases con toda normalidad, luego de haberse surtido el receso escolar de mitad de año y que permitió que toda la comunidad educativa gozara de dos semanas de vacaciones.

la secretaria de Educación (e), Ángela María Marín Valencia, indicó que “en relación con uno de los temas sensibles que genera más interés, como es el suministro del PAE, podemos informar a los padres de familia y la comunidad en general, que este programa viene desarrollando sus actividades como estaban previstas y no sufre ninguna modificación”

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La Cruz Roja Colombiana Seccional Quindío tiene el gusto de invitar a los medios de comunicación del departamento a un espacio de reconocimiento y difusión de la labor humanitaria de nuestro voluntario Joan Steven Naranjo, integrante del Equipo Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano USAR COL-1.

Durante este encuentro, Joan Steven compartirá su experiencia tras participar en la misión de apoyo internacional desarrollada en La Guaira, Venezuela, donde el equipo brindó asistencia humanitaria y apoyo especializado como respuesta a la emergencia ocasionada por el terremoto que afectó esa región.

Será una valiosa oportunidad para conocer de primera mano el trabajo, la preparación y el compromiso de los equipos de respuesta de la Cruz Roja Colombiana, así como resaltar el aporte de un voluntario quindiano en una misión de carácter internacional.

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El municipio de Pijao en el Quindío ya cuenta con un Sistema de Alerta Temprana para detectar con anticipación avenidas torrenciales, una herramienta tecnológica que funciona las 24 horas del día que alertará sobre creciente de ríos y quebradas

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó al municipio de Pijao un Sistema de Alerta Temprana (SAT) para detectar con anticipación avenidas torrenciales, una herramienta tecnológica y comunitaria que permitirá monitorear en tiempo real el comportamiento del río Lejos y la quebrada La Española.

La UNGRD implementó este Sistema de Alerta Temprana en cumplimiento de la Acción Popular, Sentencia 2018-00036 del Tribunal Administrativo del Quindío, con una inversión de $2.500 millones.

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Ana María Prada, subdirectora para el Conocimiento del Riesgo de la UNGRD explicó “Hoy Pijao cuenta con una capacidad que fortalece el conocimiento del riesgo y la preparación para responder ante las avenidas torrenciales. Además, para contribuir a la sostenibilidad del sistema, este se entrega con 28 meses de mantenimiento preventivo a cargo del contratista

El SAT está conformado por una central de monitoreo que operará las 24 horas desde la estación de Bomberos de Pijao; una red de monitoreo hidrológico y meteorológico con transmisión de datos en tiempo real sobre el río Lejos y la quebrada La Española; una red de repetidores de datos; una repetidora de telecomunicaciones;

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Además, un sistema de radiocomunicaciones; sirenas de alta potencia con activación remota; una plataforma gráfica para el monitoreo y visualización de la información, y cinco puntos de encuentro señalizados para la evacuación de la comunidad.

Previo a la entrega oficial, se realizó un simulacro que permitió poner a prueba el funcionamiento del SAT y la capacidad de respuesta institucional y comunitaria.

Durante el ejercicio, desde la central de monitoreo se detectó un incremento simulado en el nivel del río Lejos, se activó el protocolo de alertamiento y, tras la autorización del alcalde municipal, se accionaron de manera remota las sirenas instaladas en el municipio.

Con la culminación del ejercicio, la UNGRD hizo entrega oficial del Sistema de Alerta Temprana a la Alcaldía de Pijao, que asumirá su operación, mantenimiento y sostenibilidad.

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Las autoridades del Quindío sostienen que el tráfico de estupefacientes sigue siendo el principal factor de los homicidios que se han registrado en lo corrido del año

Y es que durante este fin de semana se registraron tres homicidios en el departamento, un doble homicidio en el municipio de Montenegro y otro caso en la capital quindiana por lo que se encienden las alarmas debido a la situación de criminalidad.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez reconoció la problemática y dio a conocer que la mayor afectación está relacionada con el tráfico de estupefacientes puesto que el 80% de los homicidios están relacionados con esa situación y otro 10% son indirectamente debido a riñas en medio del consumo de sustancias.

Enfatizó en que intensifican el trabajo operativo para hacerle frente a la problemática que impacta en la seguridad ciudadana por lo que fortalecen los dispositivos en todo el departamento y a través de los medios tecnológicos.

En redes sociales denuncian que en la noche del lunes 6 de julio se presentó un robo a un almacén de venta de bicicletas en la avenida centenario al norte de Armenia

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En videos de cámaras de seguridad quedó grabado el hurto donde cinco hombres llegan al establecimiento ubicado en el conjunto residencial HOREB en la Carrera 6 #13N - 27, sobre la Avenida Centenario en la zona norte de Armenia, Quindío.

Después de varios minutos de tratar de forzar la puerta de vidrio y luego la rompen ingresan al establecimiento y se llevan varias bicicletas que montan en el capó de una camioneta negra y huyen del lugar e incluso dejan en el camino una de las bicicletas

Hasta el momento no se conoce pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este caso de hurto al norte de la ciudad que sigue poniendo en tela de juicio la seguridad para el comercio en la ciudad.

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La Contraloría en el Quindío realiza seguimiento a la situación ambiental del relleno sanitario ante la culminación de su vida útil

Recientemente se llevó a cabo la Comisión de Moralización para revisar la condición ambiental del relleno sanitario Andalucía teniendo en cuenta que tiene una vida útil aproximada de cinco meses.

El contralor del departamento, Perches Giraldo sostuvo que es un relleno regional que, aunque está ubicado en el municipio de Montenegro, recibe los residuos sólidos del departamento del Quindío y algunos municipios del norte del Valle del Cauca.

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Reconoció que es un tema complejo puesto que ya se le vence la licencia por lo que desde la empresa responsable avanzan en el proceso de renovación ante la autoridad ambiental.

Dijo que como contraloría espera que en el periodo de la vida útil que resta se pueda surtir el proceso correspondiente en cuanto al trámite de la licencia y construcción de los vasos que se requieren para la ampliación del relleno.

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Desde la Asamblea departamental del Quindío llamaron la atención del gobierno nacional por no incluir a Circasia en la tarifa diferencial de peajes en el Eje Cafetero

Los municipios del departamento beneficiados con la tarifa diferencial de 700 pesos por trayecto en el peaje Circasia de la vía entre Armenia y Pereira son los municipios de Filandia y Salento.

Precisamente la situación ha generado polémica por no quedar incluido uno de los municipios de injerencia como es el de Circasia, el presidente de la asamblea departamental César Londoño afirmó que realizaron una proposición mucho antes que se emitiera la resolución con el fin de conocer en detalle todo el proceso para la claridad de los conductores.

Mencionó que en 15 días habrá un debate con el objetivo de analizar la situación y que se brinden las explicaciones correspondientes en cuanto a la causa de que Circasia haya sido excluido del beneficio cuando es uno de los municipios de influencia del peaje tanto que lleva el nombre de dicha localidad.

Vale anotar que el correo habilitado para acceder al beneficio es circasiatarifadiferencial@autopistasdelcafe.com

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Líderes comunales del barrio La Patria de Armenia resaltan las adecuaciones para recuperar el coliseo abandonado por muchos años

Recordemos que en el mes de abril el tribunal administrativo del Quindío confirmó el fallo del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Armenia donde declaró administrativamente responsables a la gobernación del Quindío por el daño patrimonial del Coliseo del barrio La Paria y a raíz de eso ordenó su recuperación.

Precisamente Alexander Quintero de la junta de acción comunal del barrio reconoció que a través de las redes sociales dieron a conocer las intervenciones que se vienen realizando como la pintura de las gradas, sin embargo, considera no es suficiente para recuperar el importante espacio deportivo.

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Afirmó es clave generar el proceso de intervención en el techo que es una de las mayores afectaciones por el abandono de tantos años y por la falta de mantenimiento con el objetivo de que el lugar realmente sea recuperado en su totalidad.

Destacó que la orden está enfocada en un coliseo y no un polideportivo porque ya existen ese tipo de escenarios, pero no un coliseo como tal por lo que aspiran sea direccionado todo el tema de la recuperación en ese sentido.

Es de anotar que el escenario deportivo registraba dificultades en su infraestructura lo que impedía el uso por parte de la comunidad así que decidieron emprender acciones legales para recuperarlo.

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La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), en convenio con la Organización Internacional CISP, culminó con éxito un proyecto de restauración ecológica que permitió intervenir las 18 microcuencas y los 53 drenajes urbanos del municipio de Armenia, con el propósito de recuperar estos importantes ecosistemas y contribuir al mejoramiento de la calidad ambiental de la capital quindiana.

Como punto de partida, se realizó una caracterización ambiental del territorio que permitió identificar las principales problemáticas que afectaban tanto las fuentes hídricas como las comunidades asentadas en sus áreas de influencia. A partir de este diagnóstico se definieron las acciones prioritarias de intervención.

“Se identificó que era necesario realizar una intervención en los guaduales, por lo que logramos recuperar 35 hectáreas mediante labores de manejo silvicultural. Posteriormente, adelantamos jornadas de recolección de residuos sólidos, que representan una de las principales fuentes de contaminación de estos afluentes”, explicó Johnny Alexander Uribe, funcionario de la Subdirección de Gestión Ambiental de la CRQ.

Como parte de las acciones de restauración, se realizó la siembra de 76.400 árboles de especies forestales nativas, estrategia que fortalece la recuperación de las microcuencas, favorece la protección del recurso hídrico y mejora las condiciones ambientales del municipio.

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la Alcaldía de Armenia, a través del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, recuperó de manera preliminar 212 kilogramos de residuos especiales y posconsumo durante la Jornada Posconsumo Externa 2026, una estrategia que promueve la adecuada disposición de residuos de manejo diferenciado y fomenta prácticas responsables con el medio ambiente.

La jornada reunió a ciudadanos comprometidos con el cuidado del entorno, quienes entregaron residuos como aparatos eléctricos y electrónicos, luminarias y medicamentos vencidos de uso humano y veterinario, evitando que estos elementos fueran depositados en la basura convencional o terminaran contaminando el suelo y las fuentes hídricas.

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De acuerdo con el balance preliminar, durante la jornada se recolectaron 154,85 kilogramos de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Raee, y luminarias, así como 57,15 kilogramos de medicamentos vencidos de uso humano y veterinario, para un total aproximado de 212 kilogramos de residuos especiales recuperados.

Todo el material recolectado fue entregado a gestores ambientales autorizados, quienes garantizarán su aprovechamiento, tratamiento o disposición final conforme a la normatividad vigente, reduciendo los riesgos para la salud pública y minimizando los impactos ambientales que generan este tipo de residuos cuando son eliminados de manera inadecuada.

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Empresas Públicas de Armenia EPA hace un llamado a los transportadores de materiales de construcción y a los propietarios de volquetas para que adopten las medidas necesarias que eviten el derrame de arena, tierra, triturado y otros materiales sobre las vías de la ciudad.

Cuando este tipo de residuos cae sobre la calzada, no solo afecta la limpieza del espacio público, sino que también representa un riesgo para la seguridad vial. Motociclistas, ciclistas, peatones y conductores pueden verse involucrados en accidentes debido a la pérdida de adherencia que generan estos materiales sobre el pavimento.

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Además, estas situaciones incrementan el trabajo de los operarios de barrido de Empresas Públicas de Armenia, quienes deben intervenir para retirar el material de las vías, exponiéndose a riesgos al desarrollar sus labores en medio del tráfico vehicular.

EPA recuerda que quienes transportan este tipo de cargas tienen la responsabilidad de garantizar que el material llegue a su destino sin generar afectaciones en el espacio público. En caso de presentarse un derrame, es deber del responsable recoger de manera inmediata el material y dejar la vía en condiciones seguras para todos.

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Las alcaldías de los municipios del Quindío, incluida Armenia, la gobernación del Quindío y otras entidades públicas e incluso privadas trabajarán hoy en jornada continúa hasta las 2 de la tarde con motivo del partido de la Selección Colombia ante Suiza en el mundial 2026.

Con el fin de garantizar la prestación del servicio a la ciudadanía, la alcaldía de Armenia modificará, de manera temporal, la jornada laboral los martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de julio de 2026.

El martes 7 de julio la atención al público se prestará en jornada continua, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. La hora restante será compensada los miércoles 8 y jueves 9 de julio, fechas en que el horario de atención será de 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

La Alcaldía precisa que esta modificación no aplica para las dependencias que, por la naturaleza de sus funciones, deben mantener la prestación permanente del servicio, como el Cuerpo Oficial de Bomberos, los agentes de tránsito, así como los auxiliares administrativos de servicios generales y celadores de las instituciones educativas.

De igual manera, esta decisión no modifica el calendario escolar de las instituciones educativas oficiales ni la jornada laboral de los entes descentralizados del Municipio, que cuentan con autonomía administrativa.

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Las distintas dependencias del Gobierno del Quindío atenderán hoy martes 7 de julio en horario jornada continua, entre las 6:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde, según se anunció mediante decreto expedido por la administración departamental amparando esta decisión.

La misma, explica el acto administrativo, tiene como fundamento brindar un espacio de integración, de sentido patriótico y de encuentro en amistad y familia, para que todos los servidores del gobierno departamental puedan seguir el encuentro futbolístico de la Selección Colombia de fútbol, frente a Suiza, el cual se escenificará a partir de las 3 de la tarde en el marco del mundial de la FIFA 2026.

El Gobierno que orienta Juan Miguel Galvis Bedoya, invita a la ciudadanía a congregarse en la Plaza Bolívar de Armenia, frente al CAD, donde habrá tarima y pantalla gigante para disfrutar del partido de la selección Colombia Ante Suiza.

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Durante el fin de semana, el grupo de Protección y Bienestar Animal PYBA de la secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, realizó una exitosa actividad en el municipio de La Tebaida, donde 118 animales de compañía, pertenecientes principalmente a familias de escasos recursos, recibieron valoración médico-veterinaria, vacunación antirrábica y desparasitación de manera gratuita.

Además de la atención clínica, los propietarios participaron en espacios de sensibilización sobre tenencia responsable, fortaleciendo conocimientos relacionados con el cuidado, la salud y el bienestar de sus mascotas.

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Del 6 al 10 de julio se lleva a cabo la CXXI Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano, un espacio de encuentro, discernimiento y reflexión de los Obispos del país.

En esta oportunidad, la Asamblea centrará su trabajo en la formación de los futuros sacerdotes, desde una perspectiva sinodal y misionera, buscando fortalecer este proceso fundamental para la vida y la misión de la Iglesia.

Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, Obispo de la Diócesis de Armenia, participa en esta Asamblea junto a los demás Obispos de Colombia, aportando al diálogo, al discernimiento y a las decisiones pastorales que marcarán el camino de la Iglesia en el país.

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En deportes, Desde Asobares Quindío reporta que en un 45% de los bares, gastrobares, discotecas y restaurantes han contratado personal adicional y extra para cubrir la alta demanda por los partidos de la selección Colombia en el mundial.

Natalia Gutierrez directora de Asobares en diálogo con Caracol Radio Armenia y señaló “desde la dirección ejecutiva del capítulo de Asobares Quindío, les contamos que esta dinámica mundialista de verdad ha sido muy satisfactoria. Obviamente algunos establecimientos están implementando todavía ciertas dinámicas para poder como jalonear personas a al tema de los partidos, pusieron pantallas y demás.

Y agregó “esto ha sido un verdadero motor de reactivación económica para nuestro sector, que se vio tan afectado durante estos primeros 6 meses del año pues debido a diferentes coyunturas nacionales”

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Hasta el momento al día de hoy reportamos un incremento promedio en las ventas de nuestros establecimientos afiliados entre un 15 y un 30%. Especialmente durante los partidos que tienen tanto rating como los de la selección Colombia, la gastronomía, los snacks para compartir y las bebidas tradicionales obviamente como las cervezas y demás han sido los grandes dinamizadores.

La directora de Asobares agregó “Pero realmente lo más importante es el impacto social esta temporada no solo ha sido de fútbol, sino también de empleo, un 45% de los bares y establecimientos han tenido que contratar personal adicional y extra de logística mesas y los bartenders para cubrir la alta demanda.

Entonces esto ha sido un beneficio para todos y la verdad es que esto ha sido de verdad el factor dinamizador que necesitaban nuestros establecimientos nocturnos para poder dar un alivio económico a la coyuntura que se vivió en el inicio del año.

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De otro lado, Buena actuación de gimnastas del Quindío en el panamericano de parkour que se llevó a cabo en El Salvador.

Harley David Bedoya Londoño y Katherine Valencia Guerrero, del Quindío, lograron el subcampeonato panamericano de parkour en la clasificación all-around.

Los quindianos fueron protagonistas dentro de la delegación colombiana al sumar cinco medallas: dos platas en all-around, un bronce en Speed Run masculino y dos bronces de Katherine Valencia en Speed Run y Freestyle femenino.