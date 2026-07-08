La JEP espera reunión con el nuevo gobierno para exponer sus logros

Bogotá

La Jurisdicción Especial para la Paz busca un encuentro con los delegados del Gobierno de Abelardo de la Espriella para que de manera directa puedan exponer sus logros y avances. Esta justicia tiene listos tres grandes bloques para integrar:

1. Las respuestas judiciales sobre los crímenes más graves del conflicto armado.

2. Que esta justicia convirtió el dolor de las víctimas en verdad judicial.

3. La JEP se ha consolidado como un referente internacional de justicia transicional.

Por ahora no hay una fecha para este encuentro con la JEP que nació producto del Acuerdo del año 2016 con las entonces Farc. Sin embargo, el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, aseguró que, si habrá reunión para focalizar su trabajo, conocer sus prioridades para así analizar el tema presupuestal, pero que no se piensa acabar con la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Desde el Gobierno no es que nosotros queramos acabar con la JEP, es que la JEP tiene términos constitucionales, las facultades de investigación acaban mas o menos pronto y han tenido el tiempo suficiente para haber dado resultados. Terminarla de un planazo no se puede eso tiene un soporte constitucional y convencional que obviamente ya está analizado en Colombia”.

Precisamente frente al tema de la JEP el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter aseguró que esta justicia debe ser fortalecida desde el presupuesto porque la JEP, hace parte de la Acuerdo de Paz que es declaración unilateral de Estado y que no hay que acabar la posibilidad de la verdad judicial en el conflicto porque es fundamental para la reconciliación nacional.

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