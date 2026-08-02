Amenazan a cuatro periodistas por investigaciones sobre la Secretaría de Movilidad de Apartadó

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denunció que cuatro periodistas fueron amenazados en Apartadó, Antioquia, por personas que se identificaron como integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como el Clan del Golfo.

Según la organización, las intimidaciones buscaban presionar a los periodistas para que dejaran de publicar investigaciones sobre presuntas irregularidades en la Secretaría de Movilidad del municipio.

Las amenazas, según indicó, ocurrieron el pasado 31 de julio. De acuerdo con la FLIP, en un lapso de menos de seis horas los periodistas recibieron llamadas telefónicas, mensajes enviados a través de conocidos y amenazas presenciales con el fin de que detuvieran la publicación de información relacionada con esa dependencia de la administración municipal.

Entre los periodistas afectados están Cristian Salas, del medio Noticias El Boom; integrantes de Voces de Urabá; y Yeison Rojas, periodista de TeleAntioquia Noticias y Darién TV, quien además es corresponsal de la FLIP en la región.

Un nuevo caso que preocupa a la prensa en Antioquia

Para la FLIP, este no es un hecho aislado. La organización advirtió que anteriormente ya se habían registrado agresiones contra periodistas que cubren o investigan presuntas irregularidades relacionadas con la Secretaría de Movilidad de Apartadó, lo que evidencia los riesgos que enfrentan quienes informan sobre asuntos de interés público en esa región.

Además, según la Fundación, Antioquia registra 45 agresiones contra periodistas entre el 1 de enero y el 1 de agosto de este año, la cifra más alta del país, lo que convierte al departamento en el más peligroso para ejercer periodismo.

Para la organización, las amenazas no solo ponen en riesgo la vida y la integridad de los comunicadores, sino que también buscan impedir que continúen informando sobre posibles hechos de interés público, afectando el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Las peticiones de la FLIP

Ante la gravedad de la situación, la FLIP pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar de manera urgente el nivel de riesgo de los cuatro periodistas y adoptar las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

Asimismo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación avanzar con rapidez en las investigaciones para identificar y judicializar a los responsables de las amenazas.

La organización también hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que investigue las presuntas irregularidades relacionadas con la Secretaría de Movilidad de Apartadó y establezca si las amenazas contra los periodistas podrían estar siendo utilizadas para encubrir esos hechos.

Además, pidió a la Alcaldía de Apartadó y a la Policía Nacional activar medidas de protección para los comunicadores y solicitó al alcalde Adolfo David Romero rechazar públicamente las intimidaciones.

Cuando amenazar a un periodista también afecta a la ciudadanía

La FLIP advirtió que este caso va más allá de las amenazas contra cuatro periodistas. Cuando quienes investigan posibles irregularidades son intimidados para dejar de informar, no solo se pone en riesgo su seguridad, sino también el derecho de la ciudadanía a conocer hechos de interés público.

Por ello, la Fundación insistió en que la respuesta del Estado debe ser rápida, coordinada y efectiva para garantizar la protección de los comunicadores y preservar el ejercicio libre del periodismo en una región donde informar sigue representando un riesgo constante.