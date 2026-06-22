“La JEP se ha equivocado, es costosa y no entendió su carácter transicional”: Humberto de la Calle

En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, el exsenador y ex jefe negociador del Gobierno en los diálogos de paz con las Farc, Humberto de la Calle, analizó el futuro de la justicia transicional bajo la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella y cuestionó la propuesta de desmontar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los pilares del Acuerdo de Paz.

Según explicó, aunque la jurisdicción ha cumplido un papel importante dentro de la implementación del acuerdo, también ha presentado fallas que deben ser corregidas.

“Lo que sí es cierto, y creo que hay que reconocerlo, es que la JEP también se ha equivocado y yo sí creo que exige correctivos”, dijo.

De la Calle señaló que una de las principales críticas tiene que ver con la lentitud de las decisiones adoptadas por el tribunal: “Ha utilizado demasiado tiempo para tomar decisiones que hoy por hoy son muy pocas, eso no fue diseñado para eso. La JEP se fue llenando de vericuetos, procesalismo y normas de justicia ordinaria. No entendió realmente su carácter transicional”.

Además, cuestionó el crecimiento administrativo de la entidad y algunas interpretaciones jurídicas que, según dijo, han ido más allá de lo pactado en La Habana.

“Ha crecido mucho, es costosa. Además, a través de sentencias interpretativas ha ido más allá del acuerdo”, mencionó.

Otro de los aspectos que criticó fue el tratamiento que, a su juicio, se ha dado a algunos integrantes de la fuerza pública dentro de los procesos de la jurisdicción.

“Frente a los militares estaba imperando una tesis que yo llamo ‘pesca con atarraya’, que es llamar a 100 generales a ver qué se encuentra. Generales que no tienen imputaciones, ni menciones en procesos. Eso sí me parece absolutamente inaceptable”, dijo.

Pese a estas observaciones, el exvicepresidente advirtió que desmontar la JEP no sería una opción viable, debido a que hace parte de la Constitución y de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el marco del Acuerdo de Paz.

“Acabar con la JEP, así lo quiera el doctor Abelardo De La Espriella, yo creo que es imposible y además sería una decisión altamente nociva”, añadió.

“Creo que la implementación del acuerdo no puede morir y todavía este Gobierno tiene la obligación constitucional de implementarlo”, mencionó.

¿Qué dijo sobre la ‘Paz Total’?

El ex vicepresidente dijo que “la ‘Paz Total’ sí ha fracasado” y afirmó que sí tuvo incidencia en el resultado, “sobre todo en las zonas urbanas y en la clase media”.

Además, De la Calle explicó que la implementación del Acuerdo de Paz fue débil, con falta de metodología y sin un marco jurídico sólido: “La división en Colombia tiene dos vectores: el tema económico y la seguridad. La paz sin política de seguridad es realmente inviable”.

Y criticó la improvisación en la apertura de mesas de diálogo y la ineficiencia de algunos mecanismos de reincorporación de excombatientes.

“Arrimaron la implementación del acuerdo de La Habana para abrir la ‘Paz Total’, con la idea de que había que hacer una serie de mesas, de manera un poco incoherente, muy débil, con una gran falta de metodología. Luego el resultado ha sido sencillamente que ningún grupo es hoy más débil que cuando se posesionó el doctor Petro”, dijo.

Finalmente, el ex vicepresidente cuestionó la política de reincorporación de los grupos armados. “El gran error de la ‘Paz Total’ es que no tuvo estrategia ni marco jurídico real. Esto llevó a la expansión absoluta del crimen organizado”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en 6AM W de Caracol Radio:

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