Fiscalía imputa a alias ‘Willy’ por desaparición forzada de Andrés Camilo Peláez en Antioquia

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Willington Ortiz Muñoz, alias ‘Willy’, quien para la época de los hechos investigados sería el coordinador de ‘Los Mesa’ en la venta de estupefacientes y otras actividades ilegales.

La investigación, adelantada por un equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, estableció que los responsables de la desaparición serían integrantes del grupo delincuencial organizado (GDO) Los Mesa, que delinquen en el noroccidente antioqueño. Al parecer, alias ‘Willy’ fue quien planeó la retención, buscó información sobre los desplazamientos de la víctima, se encargó de la custodia y estaría implicado en su desaparición.

Este hombre fue notificado en un centro penitenciario de Tierra Alta (Córdoba), donde se encuentra cumpliendo una condena desde marzo de 2025, por los delitos de falsedad marcaria y receptación.

En este proceso ya fueron judicializados alias 300 y alias Paisa, quienes se encuentran privados de la libertad en centro carcelario.