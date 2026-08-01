Defensa de Angie Rodríguez interpondrá tutela para revertir su insubsistencia laboral

Luego de que el Gobierno Nacional declarara la insubsistencia de Angie Rodríguez de la dirección del Fondo de Adaptación, el abogado Wilson Ruíz, defensa de Rodríguez, anunció acciones judiciales y pedirá medidas cautelares para reversar esta decisión.

Según el abogado, esta declaratoria viola sus derechos laborales: “Ella se encuentra incapacitada hasta el día 12 de agosto y esto fue informado oportunamente por la señora Angie Rodríguez al fondo de adaptación; igualmente, se le informó a la ARL y también se le informó a la EPS”.

Cabe recordar que, tras las denuncias públicas que hizo la funcionaria sobre un presunto plan del Gobierno para desviar recursos del Fondo de Adaptación hacia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en medio de la declaratoria de emergencia por el fenómeno de El Niño, el presidente solicitó su declaratoria de insubsistencia, que hoy fue oficializada.

Por lo que la defensa de Angie Ruiz anunció acciones legales para revertir la decisión: “Instauraremos una acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro y además las autoridades responsables de esta decisión y le vamos a pedir la suspensión provisional o medida cautelar porque se le han transgredido los derechos fundamentales”, puntualizó.

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