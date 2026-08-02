Cruce entre abogado de Angie Rodríguez y presidente Gustavo Petro: “Yo no compré votos”

Un enfrentamiento en redes sociales se ha producido en las últimas horas, por cuenta del exministro Wilson Ruiz y el presidente Gustavo Petro, tras el anuncio de interponer una tutela y pedir medidas cautelares para revertir la declaratoria de insubsistencia de Angie Rodríguez.

A través de la red social X, Petro le preguntó a Ruiz si había comprado votos: “Abelardo, puede restituir a Angie, aunque Wilson ya ha servido a sus propósitos (…) El señor Wilson Ruiz Orejuela tiene algo por qué responder: Le pregunto: ¿usted, señor Wilson Ruiz Orejuela, excandidato poco afortunado para las elecciones a Congreso por el movimiento de la extrema derecha, no compró votos a 100.000 pesos? Le pregunto en mi derecho a la petición.”

A su turno, el abogado Ruíz le respondió que él no había comprado votos, e instó al Jefe de Estado a presentar las pruebas ante las autoridades: “Yo no compré votos. Tampoco violé los topes electorales, el gerente de mi campaña no está investigado, mis gerentes en las regiones no están siendo procesados, no recurrí a pactos en las cárceles para que los criminales apoyaran mi candidatura y tampoco promoví el voto fusil en el país. Si realmente tiene pruebas de lo que afirma, preséntelas de inmediato ante la Fiscalía General de la Nación; si no las tiene, lo que corresponde es rectificar.”, escribió.

Sin embargo, Wilson Ruiz le hizo una pregunta polémica: “Y como última reflexión, señor Petro: por la forma en que está escrito su mensaje, con evidentes errores de redacción y ortografía, muchos colombianos nos preguntamos qué ocurrió al momento de publicarlo. ¿Se encuentra bien y con los 5 sentidos?”.

Toda la polémica se inició después del anuncio de acciones judiciales por parte de la defensa de Angie Rodríguez por su declaratoria de insubsistencia de la dirección del Fondo de Adaptación.

Según el abogado, esta declaratoria viola sus derechos laborales: “Ella se encuentra incapacitada hasta el día 12 de agosto y esto fue informado oportunamente por la señora Angie Rodríguez al fondo de adaptación; igualmente, se le informó a la ARL y también se le informó a la EPS”.

Cabe recordar que, tras las denuncias públicas que hizo la funcionaria sobre un presunto plan del Gobierno para desviar recursos del Fondo de Adaptación hacia la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en medio de la declaratoria de emergencia por el fenómeno de El Niño, el presidente solicitó su declaratoria de insubsistencia, que fue oficializada recientemente.

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