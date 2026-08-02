Enviaron a cárcel a implicados en asesinato de María Camila Potosí y su bebé: afrontan varios cargos

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a las cinco personas involucradas en el crimen de María Camila Potosí, la joven de 21 años con 8 meses de embarazo que fue asesinada en Cali.

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Cabe señalar que la Fiscalía General de la Nación solicitó que fueran enviados a la cárcel por estos hechos, por eso Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, serán enviados a un centro de reclusión.

Estas personas fueron imputadas, de acuerdo con su participación individual, por los delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada, los tres agravados; así como alteración de elemento material probatorio.

De acuerdo con la investigación, los procesados se habrían concertado para engañar a la víctima y trasladarla hasta un inmueble en el sector de Alto de Polvorines, donde fue atacada en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante para extraerle a la bebé.

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¿Cómo se dio el crimen de María Camila Potosí?

Según un fiscal especializado de la Seccional Cali permitieron establecer el rol de los procesados en la ejecución del ilícito, Yulieth Cecilia Angulo Escobar se habría encargado de transportar en una motocicleta a la víctima hasta el inmueble que previamente había conseguido para tal fin. Para ganarse su confianza, habría fingido estar en estado de embarazo, y el día de los hechos le aseguró que la llevaría a una pañalera en el sur de la ciudad.

Al llegar al inmueble, Nitzon Stiven Mondragón Cuero presuntamente agredió violentamente a la víctima y la atacó con el arma cortopunzante hasta causarle la muerte, en ese lugar le habría sido extraída, mediante una cesárea artesanal, la bebé de 8 meses de gestación.

Antes de salir del inmueble con el cuerpo de la víctima, habrían desplegado acciones para ocultar la evidencia del crimen.

En cuanto al rol de Narváez Rodríguez, este se habría encargado de conducir el vehículo en el que todos los procesados trasladaron el cuerpo de la mujer hasta la zona rural del corregimiento La Buitrera, donde fue abandonado en el río Meléndez.

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Entre tanto, García Zuluaga habría estado a cargo de vigilar el área perimetral durante la comisión del hecho y en los recorridos posteriores, así como alertar sobre la presencia de las autoridades.

Por su parte, López Orozco se habría encargado de coordinar la logística del crimen, repartir los roles entre los implicados y garantizar el pago de 4 millones de pesos, suma que, según la investigación, había sido pactada previamente con Yulieth Cecilia Angulo Escobar.