Hospital de Santander cumple un año en la red de atención de una Clínica en Estados Unidos

Bucaramanga

La prestigiosa Clínica Mayo de Estados Unidos recordó que hace un año el Hospital Internacional de Colombia - HIC, se hizo miembro de su red de atención; durante este tiempo, la institución ubicada en Piedecuesta, Santander ha tenido “un acceso especial al conocimiento, la experiencia y los recursos de la prestigiosa institución norteamericana.

La Clínica Mayo se refirió al primer aniversario de la colaboración conjunta; en la red social LinkedIn, aseguró que “durante este tiempo, los equipos de HIC han trabajado de manera conjunta en temas como el cáncer de mama, la excelencia en enfermería, la experiencia del paciente y la calidad y el liderazgo”.

A su turno, desde el hospital santandereano se indicó que “el aniversario de una membresía representa el inicio de una relación a largo plazo orientada a construir capacidades para el presente y el futuro”.

Víctor Raúl Castillo Mantilla, CEO del Hospital Internacional de Colombia, HIC apuntó que “este primer año ha sido un periodo de construcción y aprendizaje. Mayo Clinic Care Network nos ha abierto la puerta a su conocimiento, experiencia y mejores prácticas, permitiéndonos seguir avanzando en nuestro camino de transformación institucional. Lo más importante es que esto es apenas el comienzo”, afirmó.

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En un comunicado, el Hospital Internacional de Colombia, HIC ha remarcado en que “durante este periodo, la colaboración se ha materializado a través de visitas y sesiones de trabajo en áreas clave como estructura organizacional y calidad, cáncer de mama y excelencia en enfermería, atención domiciliaria, experiencia del paciente y liderazgo organizacional”.

El HIC informó que “entre los principales avances se destacan las visitas de expertos de Mayo Clinic a Bucaramanga, así como la participación de equipos ejecutivos y clínicos del HIC en los campus de Mayo Clinic en Florida y Arizona, con el objetivo de profundizar en temas alineados con el plan de transformación del HIC”.

El hospital santandereano es la única institución de Suramérica que es miembro de la red de atención de la clínica Mayo.