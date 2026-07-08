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08 jul 2026 Actualizado 12:09

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Por fin habrá elección de contralor en Bucaramanga pese a recientes recusaciones

El documento fue resuelto en la misma plenaria y se avanza en el proceso.

Redes sociales del Concejo de Bucaramanga

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Después de varios meses de trabas por cuenta de diferentes recusaciones en contra de los concejales de Bucaramanga en el proceso de elección de contralor, por fin se puede avanzar y aunque en las últimas horas se presentó otra acción, se pudo resolver en la misma plenaria.

Así las cosas, luego de que la corporación hiciera público el calendario para continuar con el proceso de elección, esta semana se le hará la entrevista a los ternados y el próximo lunes 13 de julio se hará la elección de quien ocupará este cargo.

Después de completar el proceso anterior, quienes quedaron electos en la terna fueron Ana María Gandúr, Elsa Jazmín González y Pedro Alejandro Pedraza, el domingo tendrá que responder a las preguntas de los corporados.

Aunque la elección había iniciado desde el año pasado, había tenido diferentes trabas por cuenta de recusaciones que debían ser resueltas por la Procuraduría, por eso, tras una modificación al reglamento del Concejo de Bucaramanga, se permitió que estos procesos fueran resueltos en la plenaria y así evitar que se siguieran interrumpiendo debates.

Caso similar se presenta en la Asamblea de Santander en donde tampoco se ha podido elegir contralor departamental por el mismo efecto de las recusaciones.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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