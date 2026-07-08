Procuraduría formuló cargos a director y secretaria del Banco Inmobiliario de Floridablanca

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el director del Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF), Julio César González García, y la secretaria general de la entidad, Chabely Paola Flórez Cepeda, por su presunta responsabilidad en hechos de acoso laboral contra una funcionaria.

De acuerdo con el organismo de control, la investigación disciplinaria busca establecer si los directivos incurrieron en la modalidad de entorpecimiento laboral al no garantizar las condiciones administrativas mínimas para que la trabajadora pudiera desempeñar sus funciones.

Según la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, los hechos habrían ocurrido luego de que la empleada culminara su proceso de reubicación en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), donde desarrollaba de manera provisional sus labores. La entidad investiga si, tras su regreso, no se le brindaron las condiciones necesarias para ejercer plenamente las funciones propias de su cargo.

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El Ministerio Público señaló que estas actuaciones podrían constituir una conducta de acoso laboral, por lo que decidió formular cargos contra los dos servidores públicos.

En esta etapa del proceso disciplinario, la Procuraduría calificó de manera provisional la presunta conducta como una falta gravísima, atribuida a título de dolo. Con la formulación del pliego de cargos se da apertura a la etapa de juzgamiento, en la que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas que consideren pertinentes antes de que se adopte una decisión de fondo.