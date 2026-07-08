Fiscalía cita a audiencia a concejales de Cali por proceso de elección de contralor

Continúa la polémica por el proceso de elección del contralor de Cali, que se remonta a mediados de 2025 y ha estado marcado por demandas, advertencias de los organismos de control y decisiones judiciales, luego de que el Concejo dejara sin efectos la convocatoria inicial y decidiera reiniciar el proceso cuando ya existía una terna de candidatos.

A esto se sumaron denuncias sobre presuntas presiones a concejales durante el trámite y múltiples cuestionamientos a las decisiones adoptadas por la mesa directiva de la corporación.

El nuevo capítulo de este caso está relacionado con la citación a audiencia de imputación de cargos por parte de la Fiscalía, contra la presidenta del Concejo de Cali, Daniella Plaza y el primer vicepresidente, Andrés Escobar.

La diligencia programada para el próximo 4 de agosto hace parte de la investigación que adelanta el ente acusador por las presuntas irregularidades detectadas durante el trámite para elegir al jefe del órgano de control fiscal.

Tras conocerse la citación, la presidenta del Concejo aseguró que la audiencia corresponde a una etapa normal del proceso penal y que no constituye una decisión sobre la responsabilidad de los investigados. Además, afirmó que todas las actuaciones durante la elección del contralor se realizaron con fundamento en la Constitución, la ley y las competencias de la Mesa Directiva.

“Respeto la actuación de la fiscalía general de la Nación y acudiré, junto con mi equipo jurídico, a la audiencia programada, con toda la disposición de colaborar con la justicia y aportar los elementos que sean requeridos. Confío en que, en el marco del debido proceso, prevalecerá la verdad de los hechos”, indicó a través de un comunicado.

Cabe recordar que las decisiones adoptadas durante este proceso dieron lugar a varias acciones legales que culminaron con la intervención del Consejo de Estado, que ordenó al Concejo de Cali designar un contralor encargado mientras se adelantaba nuevamente la elección en propiedad. En cumplimiento de esa decisión, fue nombrada Luz Arianne Zúñiga Nazareno como contralora encargada.