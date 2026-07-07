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07 jul 2026 Actualizado 13:09

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Policía en vacaciones abatió a un presunto ladrón durante intento de hurto en el norte de Cali

El uniformado, que viajaba como pasajero en un taxi, resultó herido. Un presunto asaltante murió y otro fue capturado tras el intercambio de disparos

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Un presunto delincuente murió y otro quedó capturado luego de un intento de hurto registrado en la avenida Cuarta Norte con calle 52, en el norte de Cali, donde un policía que se encontraba de vacaciones habría reaccionado con su arma de fuego para defenderse.

De acuerdo con la información preliminar, el uniformado se movilizaba como pasajero en un taxi cuando fue interceptado por, al parecer, dos hombres que pretendían cometer un robo. En medio de los hechos, el policía hizo uso de su arma de dotación y se produjo un intercambio de disparos.

En el lugar murió uno de los presuntos asaltantes, identificado como Wilmar Palacios, de 25 años. El segundo señalado de participar en el hurto resultó herido, fue trasladado a un centro asistencial y permanece en condición de capturado bajo custodia de las autoridades.

El policía también resultó herido durante el enfrentamiento y recibió atención médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del caso y establecer la secuencia de los hechos. De manera preliminar, la hipótesis apunta a que el uniformado actuó en legítima defensa durante el intento de hurto.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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