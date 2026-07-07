Cinco años estuvo en cautiverio un erizo africano, como “mascota” en una vivienda en Guacarí, Valle

En Colombia, la compra y venta de fauna silvestre es un delito tipificado. Recuerde que el desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad, ni del daño causado.

Cinco años fue el tiempo que un erizo africano (Atelerix albiventris) vivió en el corazón de una familia en Guacarí, Valle del Cauca, bajo el rótulo de “mascota”.

Cinco años, en los que sus tenedores creyeron rescatar o adoptar a un compañero exótico, ignorando que, ante la ley colombiana, estaban participando en el engranaje del tráfico ilegal de fauna silvestre. La CVC y la Policía incautaron al animal e impusieron la sanción correspondiente.

Debido a que se trata de una especie exótica que no puede ser liberada en los ecosistemas colombianos, ya que causaría un desequilibrio ambiental, los expertos del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre San Emigdio de la CVC, en el municipio de Palmira, se encuentran analizando y definiendo el manejo adecuado que garantice su bienestar permanente.

La entidad ambiental asegura que el clima, la humedad y el entorno del Valle del Cauca no son el hogar de un erizo africano; son una prisión climática que atenta contra su bienestar.

La CVC advierte que comprar un animal exótico, financia un negocio criminal.

“Cada transacción incentiva el tráfico, un mercado que opera a expensas del sufrimiento, donde miles de ejemplares mueren en el transporte, en la caza o son sometidos a condiciones deplorables".

En Colombia, la compra y venta de fauna silvestre es un delito tipificado.