Presentan en Cali centro de ciberseguridad para reforzar la protección digital de las empresas

Las empresas del Valle del Cauca tendrán acceso a una nueva herramienta para fortalecer su seguridad digital. En Cali fue presentado el Centro de Operaciones de Ciberseguridad (CSOC), una plataforma que opera desde Bogotá y que busca detectar, contener y responder en tiempo real a amenazas informáticas que puedan afectar la operación de las compañías.

La capital vallecaucana fue elegida para la presentación por su importancia económica y por concentrar sectores como la industria, la logística y el comercio exterior, que enfrentan cada vez mayores riesgos frente a los ataques cibernéticos.

Miguel Antonio Cendales, gerente de Ciberseguridad de Claro, explicó que la iniciativa busca que las empresas adopten una estrategia preventiva frente a los ciberdelitos.

“Cali es una de las economías más importantes del país y por eso decidimos hacer desde aquí el relanzamiento de nuestro Centro de Operaciones de Ciberseguridad, buscando que la continuidad del negocio, la ciberresiliencia y la ciberseguridad hagan parte del ADN de las empresas caleñas”, afirmó.

Según el directivo, el centro integra personal especializado, monitoreo las 24 horas, inteligencia artificial y herramientas de análisis para identificar amenazas antes de que afecten los activos digitales de las empresas. Agregó que la compañía ha invertido más de 15.000 millones de pesos en fortalecer sus capacidades de ciberseguridad.

De acuerdo con las cifras presentadas, el centro ha gestionado más de 500.000 alertas de ciberseguridad, presta servicios a más de 660 empresas, identifica alrededor de 1.200 intentos mensuales de phishing y vishing y ha bloqueado más de 40.000 dominios maliciosos, además de unas 37.300 páginas asociadas a contenidos de explotación infantil.

Cendales señaló que la apuesta es anticiparse a los ataques. “Lo que buscamos es ser más proactivos que reactivos, con monitoreo permanente para identificar amenazas en tiempo real y evitar que los ataques lleguen a afectar la continuidad de las empresas”, indicó. Además, recordó que, según datos expuestos durante la presentación, en el mundo se registran más de dos millones de ataques cibernéticos por segundo y que Colombia se encuentra entre los países con menor cultura en ciberseguridad.