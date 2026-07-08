Enviado a prisión alias ‘Cofla’ por ataque que dejó dos muertos y seis personas heridas en Yarumal

Medellín, Antioquia

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Juan Felipe Jaramillo Villegas, conocido con los alias de ‘Cofla’ o ‘Federico’, por su presunta participación en un ataque armado que dejó dos personas muertas y seis más lesionadas en un establecimiento comercial de Yarumal, norte de Antioquia, el pasado 19 de abril.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Joan Mariano Euse Londoño y Diego Edinson Velásquez, quienes fallecieron en el lugar de los hechos tras ser impactadas con arma de fuego.

En el mismo ataque resultaron lesionadas seis personas: Yoni Mauricio Mazo Zapata, Verónica Yulieth Muñoz Rodríguez, Robinson Arley Preciado Rúa, Manuela Muñoz Vélez, José Luis Cárdenas Velásquez y Juan David Palacio Betancur.

Las labores de la Policía Judicial evidenciaron que el ataque se habría perpetrado en medio de disputas por el control de las rentas criminales entre el Clan del Golfo y las disidencias del Frente 36 de las FARC.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. El procesado no aceptó los cargos.

Durante la captura de Jaramillo Villegas, las autoridades le incautaron una granada de fragmentación, una pistola traumática, los estatutos del Ejército Guevarista de Colombia (EGC) y las prendas de vestir que habría utilizado el día de los hechos.