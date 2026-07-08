Arranca la transformación del Atanasio Girardot: empieza el desmonte de la cubierta occidental

Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez anunció la aprobación de la licencia de construcción que da luz verde a la renovación del estadio Atanasio Girardot. Este hito técnico y ambiental permite la ampliación, modificación y demolición parcial del escenario, un megaproyecto que busca posicionar al estadio de la ciudad a la altura de los mejores del mundo.

La primera obra visible será el desmonte gradual y controlado de la emblemática cubierta occidental, una estructura con 73 años de historia. Los trabajos se extenderán por 75 días utilizando grúas telescópicas y tecnología de corte con hilo diamantado, priorizando la seguridad y manteniendo intactos sectores clave como los palcos y el Puesto de Mando Unificado.

A pesar de las obras, la Alcaldía confirmó que el estadio no se cerrará durante el segundo semestre de 2026. Los partidos y grandes eventos —como los conciertos de la Feria de las Flores— se realizarán con normalidad, suspendiendo los trabajos durante los días de actividad. El cierre total del escenario deportivo está programado para el segundo semestre de 2027.

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Con una inversión que alcanza los $752.000 millones a través del Inder y la EDU, el proyecto intervendrá más de 55.000 metros cuadrados del estadio y otros 53.000 de espacio público. La megaobra no solo renovará por completo la silletería, sino que aumentará el aforo del Atanasio Girardot de 45.200 a cerca de 60.000 espectadores, incluyendo una nueva gradería para 20.000 personas.

A la par con el retiro de la cubierta, la administración distrital avanzará en los procesos de contratación y adjudicación de la obra nueva para asegurar el cumplimiento de los cronogramas de esta histórica transformación urbana y deportiva.