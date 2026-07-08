Autoridades desmantelan red que utilizaba mujeres para sacar droga del país hacia Europa y México

Capturados cabecillas de organización que enviaba sacaban droga del país, por medio de mujeres. Foto: Cortesía MEVAL

Medellín, Antioquia

En un trabajo articulado entre autoridades de Colombia y Estados Unidos, se logró desmantelar una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes que operaba principalmente en Antioquia y en San Andrés.

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI/ICE) y el Ejército, realizaron la operación “TEMIS”, la cual permitió capturar a nueve personas y procesar a otras seis que ya se encontraban privadas de la libertad.

Entre los capturados destacan dos cabecillas: Humberto Gallardo, señalado como el principal líder y detenido en San Andrés, y alias “Gary”, capturado en Medellín, quien se encargaba de reclutar, capacitar y preparar a las mujeres correos.

Según la investigación, la banda se especializaba en la modalidad conocida como “introducidos”: ocultaban drogas en cavidades corporales de personas, principalmente mujeres en situación de vulnerabilidad, a quienes reclutaban para transportar los narcóticos tanto dentro de Colombia como hacia el exterior.

Esta red contaba con una logística organizada, la cual comenzaba reclutando a las mujeres, las entrenaba para ingerir o introducir las cápsulas de droga y coordinaba los envíos hacia España, Alemania, Países Bajos, México y otros países del Caribe.

Además de los envíos internacionales, la red enviaba drogas a varias cárceles del país, especialmente a la de Pedregal, en el Valle de Aburrá, utilizando la misma modalidad de ocultamiento corporal.

Es de señalar que la investigación comenzó en 2022, cuando las autoridades detectaron un patrón en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro. Ya que, en menos de dos años habían sido capturadas 18 mujeres que intentaban sacar drogas en su cuerpo. Ese hallazgo inicial permitió abrir una línea de investigación que, tras cuatro años de trabajo, reveló toda la estructura de la organización.

“La Dirección de Antinarcóticos continuará fortaleciendo las capacidades de inteligencia e investigación para afectar estas estructuras”, señaló el brigadier general William Castaño Ramos, director de la especialidad.

Durante la operación se incautaron 7 teléfonos celulares, 8 cartuchos calibre 5.56, dosis de droga, dos cápsulas con cerca de 800 gramos listas para ser transportadas en el cuerpo, pasajes aéreos con destino a México y Países Bajos, agendas contables, un pasaporte y un documento de identidad falso, entre otros elementos.