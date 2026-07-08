Condenan a falsas cirujanas estéticas que infectaron a 40 mujeres con una bacteria en Medellín

Quirófanos clandestinos causaron bacterias a más de 40 mujeres en Medellín. Foto: Fiscalía.

Medellín

Cinco mujeres que se dedicaban a realizar procedimientos estéticos sin conocimientos profesionales y sin autorización en Medellín fueron condenadas a penas de entre 83 y 88 meses de prisión. Las acusadas son responsables de haber practicado cirugías en condiciones clandestinas que dejaron a más de 40 pacientes con una bacteria y secuelas físicas permanentes.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación estableció que entre abril de 2023 y mayo de 2024 la organización captó a decenas de mujeres mediante publicaciones en redes sociales, donde promocionaban procedimientos de lipólisis láser con transferencia glútea a precios atractivos.

En total, 55 mujeres acudieron a los supuestos consultorios, que en realidad funcionaban en viviendas adaptadas como salas de cirugía improvisadas y sin cumplir las condiciones mínimas de higiene, bioseguridad y habilitación exigidas para este tipo de intervenciones.

De acuerdo con las autoridades, más de 40 de las mujeres intervenidas contrajeron una bacteria no tuberculosa que les provocó deformidades físicas, lesiones de consideración y limitaciones funcionales permanentes, afectaciones que cambiaron su calidad de vida.

Las condenadas fueron identificadas como Yarleny Mosquera Aguirre, Elizabeth Rojas Tobón, Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo.

Según la investigación, Mosquera Aguirre realizaba las cirugías haciéndose pasar por médica, pese a no contar con título profesional, conocimientos ni certificaciones en el área de la salud.

Por su parte, Elizabeth Rojas Tobón era la encargada de atraer a las pacientes, coordinar los procedimientos y recibir los pagos.

Las otras tres mujeres participaban directamente en las intervenciones, administrando medicamentos, aplicando anestesia local, realizando la atención posoperatoria y practicando masajes posteriores a las cirugías.

Condenas de hasta 88 meses de prisión

Las cinco procesadas aceptaron la mayoría de los cargos presentados por la Fiscalía, por lo que fueron condenadas, de acuerdo con su grado de responsabilidad, por los delitos de concierto para delinquir, lesiones personales y estafa agravada en modalidad de masa.

Como resultado, deberán cumplir penas, en primera instancia, que oscilan entre 83 y 88 meses de prisión.

No obstante, la Fiscalía precisó que Yarleny Mosquera Aguirre continuará vinculada al proceso por el delito de concierto para delinquir agravado, ya que no aceptó ese cargo específico.