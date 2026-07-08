Presidente del Concejo de Medellín denuncia a Petro luego de cuestionar victoria de De La Espriella

Medellìn, Antioquia

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, presentó una denuncia contra el presidente Gustavo Petro por los presuntos delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto e instigación a delinquir.

La acción fue presentada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, encargada de investigar las denuncias contra el presidente de la República. Además, el concejal pidió que se investigue una posible indignidad por mala conducta.

Denuncia se basa en declaraciones de Petro tras las elecciones

La denuncia tiene como fundamento diferentes declaraciones públicas realizadas por Gustavo Petro después de las elecciones presidenciales de 2026 y de la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

De acuerdo con el documento presentado, el mandatario saliente ha cuestionado públicamente la legitimidad de los resultados electorales y ha hablado de una supuesta manipulación del proceso electoral.

El presidente del Concejo considera que estas declaraciones deben ser investigadas para determinar si constituyen una extralimitación en el ejercicio de las funciones presidenciales y si tienen alguna consecuencia penal.

Llamado a movilizaciones también hace parte de la denuncia

Otro de los elementos incluidos en la denuncia es la convocatoria realizada por el presidente Gustavo Petro a movilizaciones para el próximo 20 de julio.

Según Alejandro de Bedout, el llamado debe ser analizado en conjunto con las declaraciones del presidente sobre los resultados electorales. El denunciante considera que estas actuaciones podrían configurar una presunta instigación a delinquir, aspecto que deberá ser determinado por la Comisión de Acusaciones.

La denuncia también hace referencia a la situación del proceso de empalme entre el Gobierno saliente y el Gobierno entrante. El documento pide analizar las decisiones adoptadas alrededor de la transición presidencial y su relación con las declaraciones públicas del mandatario.

Piden investigar una posible indignidad por mala conducta

Además de las investigaciones por los presuntos delitos, Alejandro de Bedout solicitó que se estudie si las actuaciones del presidente Gustavo Petro podrían configurar una causal de indignidad por mala conducta.

Ahora será la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes la encargada de estudiar la denuncia y determinar si existe mérito para avanzar en una investigación contra el presidente saliente.