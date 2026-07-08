Tras 10 días de violencia, familias desplazadas regresan a sus hogares en el Nordeste antioqueño

Remedios, Antioquia

Tras diez días de intensos enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Frente 4 de las disidencias de las Farc, las familias que habían sido desplazadas de la vereda Río Bagre, ubicada entre los municipios de Segovia y Remedios, en el nordeste de Antioquia, comenzaron el retorno a sus viviendas.

Durante casi dos semanas, cerca de 350 personas, pertenecientes a más de 100 familias campesinas, permanecieron refugiadas en los cascos urbanos de Segovia y Remedios, luego de verse obligadas a abandonar sus hogares por los combates entre los grupos armados ilegales.

El alcalde de Remedios, Albeiro Arenas, confirmó que el regreso fue posible después de que el Ejército Nacional verificara las condiciones de seguridad en la zona y autorizara el retorno de la comunidad.

“Esto se da gracias a la información de nuestro Ejército Nacional, se dan todas las garantías necesarias para que el retorno sea seguro. Siempre como administración municipal estuvimos y estaremos pendientes de nuestra comunidad del Río y nuestra comunidad campesina para que puedan retornar a sus comunidades con toda la tranquilidad y seguridad”, expresó el mandatario local.

Los campesinos también continuarán recibiendo apoyo institucional. Además de los kits de ayuda humanitaria entregados durante el desplazamiento, las autoridades mantienen el acompañamiento para atender las necesidades de las familias afectadas.

Persisten el conflicto en el nordeste de Antioquia

La situación de orden público en el nordeste antioqueño continúa siendo compleja debido a la disputa territorial entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc por el control de economías ilícitas en la región.

Como respuesta a esta escalada de violencia, las autoridades reforzaron la presencia de la Fuerza Pública en la zona para intentar garantizar la seguridad de la población civil y evitar nuevos desplazamientos.

Los enfrentamientos de los últimos días dejaron un ambiente de temor entre los habitantes de la región, además de homicidios, intimidaciones y afectaciones humanitarias que obligaron a cientos de campesinos a abandonar temporalmente sus hogares.