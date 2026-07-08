El ejército destruyó cinco unidades de producción minera ilegal en Antioquia

Operativo contra la minería ilegal en Antioquia. Cortesía: Ejército Nacional.

Medellín

El Ejército Nacional desarrolló dos operativos contra la minería ilegal en las regiones del Magdalena Medio y Nordeste antioqueños, logrando la destrucción de cinco unidades de producción.

Operativos en el Magdalena Medio

Los operativos que se cumplieron en la vereda La Mina, municipio de Puerto Nare, Antioquia, se desarrollaron por parte de los soldados de la Décima Cuarta Brigada, con el apoyo de la Brigada contra la Minería Ilegal y en coordinación con la Policía Nacional.

Las acciones contra la explotación ilícita de yacimientos mineros permitieron ubicar cuatro unidades de producción minera a cielo abierto, para proceder posteriormente a destruirlas.

¿Qué hallaron las autoridades?

Allí, de manera controlada, se incineraron 2 clasificadoras, 6 motobombas, 2 plantas eléctricas y aproximadamente 400 metros de manguera de alta presión utilizados para esta actividad ilegal.

Los elementos que se destruyeron están avaluados en 34 millones de pesos.

Minería al servicio de grupos ilegales

Indicó el ejército que este complejo minero estaría presuntamente al servicio de las economías ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo.

Las tres personas que fueron capturadas habrían sido instrumentalizadas por ese grupo armado ilegal.

Finanzas ilícitas

Explicaron las autoridades que este lugar estaría generando una extracción estimada de 900 gramos de oro al mes, con un valor superior a los 340 millones de pesos.

Con esta afectación, dichos recursos dejarían de ingresar a las finanzas ilegales de la organización, debilitando sus capacidades para la adquisición de material de guerra y limitando su accionar criminal contra la población.

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para adelantar el respectivo proceso de judicialización.

Operativo en el Nordeste

En otro operativo que se cumplió en la vereda La María, del municipio de San Roque, Antioquia, el ejército ubicó una unidad de producción minera en la que se realizó la incautación de un motor y un taladro.

Los elementos, que al parecer eran utilizados para el desarrollo de esta actividad ilícita, estarían al servicio de las rentas ilegales de las estructuras que delinquen en la zona.

El Ejército explicó que continuarán avanzando en los operativos contra las economías ilícitas que financian el accionar delictivo de estas organizaciones ilegales.