René Higuita apelará extinción de dominio de casa en El Poblado: “Fui víctima de un engaño”

Medellín, Antioquia

El exarquero René Higuita anunció que apelará la decisión judicial que decretó la extinción de dominio de un inmueble de su propiedad en El Poblado, Medellín, al asegurar que lo adquirió legalmente, con recursos provenientes de su carrera profesional y sin conocer los antecedentes de la propiedad.

El pronunciamiento se conoce después de que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín accediera a las pretensiones de la Fiscalía y decretara la extinción del derecho de dominio. La investigación estableció que, antes de llegar a manos del exfutbolista, el inmueble había hecho parte de una cadena de transferencias relacionada con un esquema de testaferrato del Cartel de Medellín.

“Fui víctima de un engaño y jamás tuve conocimiento de antecedentes que relacionaran ese bien con actividades ilícitas”, aseguró René Higuita.

Higuita asegura que entregó dos apartamentos en la negociación

En su explicación, el exarquero sostuvo que adquirió la propiedad durante la década de los noventa mediante una permuta en la que entregó dos apartamentos como parte de pago.

Según Higuita, uno de esos apartamentos había sido adjudicado por Conavi como reconocimiento al premio que obtuvo como mejor jugador del año. Con este argumento, sostiene que puede demostrar el origen lícito de los bienes utilizados para adquirir la propiedad.

El exfutbolista aseguró que solo años después conoció que el inmueble había pertenecido a una persona posteriormente identificada como testaferro del Cartel de Medellín. La investigación judicial reconstruyó las transferencias del bien y encontró, entre otros elementos, una firma falsa en una escritura pública, detectada mediante un estudio grafológico.

Higuita sostiene que, para el momento en el que realizó la negociación, desconocía por completo esa situación y afirma que el anterior propietario no registraba antecedentes ni investigaciones penales en esa época.

“Ejerceré los recursos que la ley me otorga”

René Higuita anunció que controvertirá la decisión y presentará la correspondiente apelación para buscar que sea revisada la extinción de dominio.

“Respeto las decisiones de la justicia; sin embargo, ejerceré los recursos que la ley me otorga y presentaré la correspondiente apelación, con la confianza de que mi actuación de buena fe sea plenamente valorada dentro del proceso”, manifestó.

El exarquero también enfatizó que no ha sido condenado ni investigado por la comisión de delitos relacionados con este proceso y señaló que la decisión recae sobre el origen histórico del inmueble y no constituye una condena penal en su contra.

Según su posición, el proceso judicial reconoce su condición de tercero de buena fe, argumento que será central en la apelación anunciada por su defensa.

Higuita manifestó que la decisión le genera un perjuicio económico y una “sensación de injusticia”, pues sostiene que además de perder la casa también resultarían afectados los dos apartamentos que entregó como parte de la negociación original.