Refuerzan labores de búsqueda en embalse de Tominé por mujer desaparecida

A las 6:00 de la mañana de este martes, 18 de agosto, se reactivaron las labores de búsqueda en el embalse de Tominé, en el sector de Marina Guatavita, tras el accidente entre dos lanchas rápidas que dejó a Sandy Astrid Serene Ruiz, de 59 años de edad, desaparecida.

“A primeras horas de la mañana realizamos un consejo extraordinario de gestión de riesgo en el cual evaluamos todas las actividades del día de ayer, en el cual ratificamos nuestro puesto de mando unificado y hoy evaluamos las capacidades y procesos que se van a llevar a cabo hoy”, aseguró el alcalde de Guatavita, Aldemar.

Aumentaron el número de rescatistas y buzos que buscan a la mujer en el embalse, sin embargo, hasta el momento no se ha tenido rastro de ella.

Minuto a minuto de los hechos

De acuerdo con el informe de los Bomberos de Cundinamarca, a las 11:39 de la mañana recibieron la primera alerta de un accidente que se presentó en el embalse de Tominé. Inmediatamente los equipos llegaron al Club La Marina y activaron las labores de socorro y rescate.

Los reporte preliminares indican que se presentó una colisión entre dos embarcaciones tipo lanchas rápidas, originado presuntamente por el enredo de las cuerdas.

En una de las embarcaciones se desplazaban cinco personas, entre esos cuatro adultos y un menor de edad. Tras la emergencia, cuatro de los ocupantes lograron salir a la superficie y recibir auxilio por parte de naves particulares y autoridades presentes en el punto.

En la otra lancha iba Sandy Astrid Serene Ruiz, la mujer de 59 años, y muy conocida en el municipio ya que su familia tiene una ferretería. La embarcación se sumergió y se hundió con ella, quien al momento se mantiene reportada como desaparecida.

A las 2 de la tarde de ese lunes 17 de agosto, el equipo de buzos y rescate subacuático asumió las maniobras realizando múltiples inmersiones y rastreos en la zona. Pero, a las 6 de la tarde las labores fueron suspendidas por “falta de visibilidad, factores climatológicos y condiciones de seguridad para los rescatistas”.

Dos de los conductores de las embarcaciones fueron rescatados y remitidos al Hospital Municipal San Antonio para revisiones médicas.