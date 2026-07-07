La IUBello amplía su portafolio educativo con dos pregrados de nivel profesional

Medellín

La Institución Universitaria Pública de Bello (IUBello) recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional los registros calificados para Ingeniería de Software y Administración de Negocios, sus dos primeros programas de nivel profesional universitario. Este avance consolida la oferta de la única institución de educación superior pública del municipio, beneficiando directamente a los jóvenes del norte del Valle de Aburrá.

Beneficios de matrícula y gratuidad

Los nuevos pregrados contarán con el beneficio de gratuidad en la matrícula para las personas de estratos 1, 2 y 3 que cumplan con el requisito de no haber accedido previamente a subsidios para la educación superior. Para los demás estratos o estudiantes que no apliquen a este beneficio, el valor de la matrícula se fijó en 2,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) por semestre.

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Características de los programas profesionales

Ingeniería de Software tendrá una duración de 8 semestres, 144 créditos académicos y una capacidad de admisión de 120 estudiantes para su primer periodo. La carrera busca cubrir un vacío histórico de formación técnica pública en el norte de la región, capacitando personal en diseño, desarrollo y seguridad informática para responder al dinámico clúster TIC de Antioquia.

Al igual que el pregrado de ingeniería, el programa de Administración de Negocios se compondrá de 8 semestres y 144 créditos académicos, habilitando 120 cupos para su periodo inicial. Su enfoque se centra en la gestión organizacional, las finanzas y la innovación sostenible, buscando mitigar la tasa de informalidad laboral del 72,7% en Bello mediante la creación de tejido empresarial formal y el apoyo a MiPyMEs.

Calendario de inscripciones y portafolio

El proceso de inscripción para ambas carreras profesionales estará habilitado hasta el próximo 16 de julio a través del sitio web oficial de la institución (www.iubello.edu.co). Estos nuevos programas profesionales expanden el portafolio de la IUBello, sumándose a las tecnologías en Gestión Empresarial y Desarrollo de Software que abrieron su oferta formal en mayo de 2026.