Extorsiones generan hasta $7.000 millones mensuales a grupo armado en Santa Marta

Un informe de la Fundación Ideas para la Paz -FIP- advierte que las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) habrían consolidado un sistema de control territorial y económico sobre el corredor turístico entre Santa Marta y Palomino, afectando a hoteles, restaurantes, operadores turísticos y comerciantes.

La FIP calcula que las extorsiones representarían para las ACSN ingresos mensuales de entre 6.000 y 7.000 millones de pesos, convirtiéndose en una de sus principales fuentes de financiación.

Incluso, señala que algunos hoteles serían víctimas de cobros ilegales y se les exige entregar dinero por cada turista que reciben y que también se exigirían pagos para autorizar la apertura de nuevos establecimientos comerciales.

En esos lugares, agregó la fundación en su informe que el grupo es percibido como el principal regulador del orden, al imponer normas de convivencia y castigar conductas consideradas contrarias a sus reglas mediante amenazas, trabajos forzados, desplazamientos e incluso homicidios.

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Además de las extorsiones, la organización obtiene recursos del narcotráfico, aprovechando su control sobre corredores que conectan el interior del país con las costas de los departamentos de Magdalena y La Guajira, utilizadas para la salida de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.