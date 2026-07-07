Cárcel para policía que mató a joven en Pivijay

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el patrullero de la Policía Nacional, Milton de Jesús Narváez Hernández, investigado como presunto responsable del asesinato de un ciudadano en medio de un requerimiento oficial en el municipio de Pivijay, Magdalena.

Según el ente fiscal, de acuerdo con el expediente y las pesquisas lideradas por los investigadores, el 4 de mayo de 2023 unidades de la Policía detuvieron una motocicleta en la que se movilizaban dos personas para una requisa de rutina, durante la intervención de los uniformados, Yain José Orozco Polo, de 24 años (quien iba como ocupante) se bajó de la motocicleta e intentó escapar corriendo del sitio.

La hipótesis de la Fiscalía señala que, ante la fuga, el patrullero Narváez desenfundó su arma oficial y la accionó en contra del joven de 24 años, causándole heridas mortales. Las autoridades judiciales confirmaron que la víctima no portaba ningún tipo de arma de fuego al momento de ser atacada.

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Según la Fiscalía se logró determinar a través de la investigación técnica e institucional maniobras de presunto encubrimiento que en los reportes oficiales del procedimiento policial se consignó información falsa.

En los documentos alterados se aseguraba que el asesinado portaba un arma y que supuestamente había atacado primero al uniformado para justificar el uso de la fuerza. No obstante, el material probatorio recopilado por los peritos desvirtuó por completo esa versión oficial y demostró que nunca existió tal enfrentamiento.

Durante las audiencias preliminares, el patrullero procesado no aceptó los cargos imputados por el ente acusador. Pese a mantener su posición de inocencia, el juez consideró que el uniformado representa un riesgo para el proceso y ordenó su reclusión inmediata en un establecimiento penitenciario mientras avanza la etapa de juicio en su contra.