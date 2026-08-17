Presidente ordena desbloquear vía Barranquilla-Santa Marta tras protesta por falta de energía

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó levantar el bloqueo registrado en la vía Barranquilla-Santa Marta, en el kilómetro 55, sector del Puente de La Barra, en Puebloviejo, Magdalena.

A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que, tras conocer la protesta, ordenó intervenir para garantizar la movilidad en esta importante carretera, y señaló que el tráfico ya se encontraba normalizado.

El bloqueo fue protagonizado por habitantes que reclamaban por la falta del servicio de energía eléctrica. Según el presidente, la comunidad llevaba cuatro días sin electricidad.

“En Colombia los problemas no se solucionan bloqueando las vías. Aquí se hacen las peticiones respetuosamente y el gobierno soluciona”, señaló el mandatario.

Además, De la Espriella informó que se comunicó con la ministra de Minas para buscar una solución al problema energético y anunció que un nuevo transformador será dispuesto este mismo lunes para atender la situación.

El bloqueo se suma a las protestas y cierres registrados durante el fin de semana en diferentes puntos del Magdalena por las fallas en el servicio de energía. Uno de ellos se presentó en la Troncal de Oriente, en jurisdicción de Zona Bananera, generando largas filas que incluso terminaron afectando la movilidad hacia la Troncal del Caribe.

Estas situaciones han generado preocupación entre autoridades, gremios y usuarios, debido al impacto que tienen sobre el transporte, el turismo y la economía del departamento, especialmente durante un puente festivo de alta movilidad.

El presidente también advirtió que existe una instrucción a la Policía para intervenir inmediatamente ante nuevos bloqueos de vías, mientras se busca atender las reclamaciones relacionadas con el servicio de energía.