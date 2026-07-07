Magdalena sede de ‘Cumbre Global de Seguridad’: estrategias para combatir crimen y delincuencia

Gremios, fuerza pública y autoridades del Magdalena lideraron la Cumbre Global de Seguridad en Santa Marta. El espacio permitió avanzar en estrategias para combatir el crimen y la delincuencia en el Departamento.

Durante la apertura del encuentro, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, reiteró que la lucha contra estructuras criminales y delitos como la extorsión, el narcotráfico y el homicidio requiere de la unidad de todos los sectores, por encima de cualquier diferencia política.

“Esta lucha requiere del compromiso de todos. Gobierno Nacional, Fuerza Pública, alcaldías, empresarios, gremios y ciudadanía debemos avanzar en una misma dirección para preservar la tranquilidad de los magdalenenses”, expresó.

Durante la Cumbre, la mandataria destacó la reducción del 23% en los homicidios en el Magdalena, resultado que ubicó al departamento en el segundo lugar del país entre los territorios con mayor disminución de este delito.

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La gobernadora señaló, además, que municipios como Zona Bananera enfrentan importantes retos en materia de seguridad, por lo que insistió en mantener una comunicación permanente entre las autoridades y los sectores productivos.

Del mismo modo, destacó que la Gobernación del Magdalena viene realizando una inversión cercana a los 33 mil millones de pesos para fortalecer la seguridad y reiteró la necesidad de que el Gobierno Nacional continúe respaldando al departamento con mayores recursos, tecnología y capacidades operativas para el Ejército y la Policía Nacional.