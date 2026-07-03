Cartel de ‘Los 15 más buscados’ del Magdalena

Las autoridades departamentales presentaron el cartel de los delincuentes más buscados en el departamento y anuncia una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes suministren información que conduzca a su ubicación y captura.

La estrategia busca fortalecer las acciones contra estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia en los diferentes municipios del Magdalena. En el cartel aparecen 15 personas requeridas por las autoridades por su presunta participación en distintos delitos.

Entre los nombres se encuentran: Berny Avendaño Orozco, Álvaro ‘El Contador’ Pacheco, Héctor ‘Gael’ Avendaño, Juan ‘Marcos’ Enrique Romero, Pedro ‘Jhon’ Orozco, Richard ‘Matamba’ Granadillo, Jose ‘Guare’ Acosta, Carolina ‘Paula’ Polo.

De igual forma, se pide información para lograr la captura de: Alexander ‘Felix’ Perez, Fredy ‘Feliper’ Sierra, Adalberto ‘Viejo’ Cantillo, Manuel ‘Caracas’ Pacheco, Alberto ‘Ruben’ Pertuz, Fadul ‘Chino’ Villamil y Jaime ‘Jaime’ Montenegro.

Le puede interesar: Anuncian cierres viales por obras del nuevo intercambiador de La Piragua

La Gobernación del Magdalena, a través de la Secretaría del Interior, hace un llamado a la ciudadanía para que denuncie de manera oportuna y segura cualquier información sobre el paradero de estos individuos, garantizando absoluta reserva de la identidad de los informantes.

Las denuncias pueden realizarse a través de las líneas habilitadas por la Policía Nacional: 321 394 5224, 320 302 4329, 317 894 2939, 321 394 5126 y 321 426 4895, así como mediante los correos electrónicos oficiales dispuestos para este fin.