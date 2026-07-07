En Montería construirían cerca de 400 viviendas para familias damnificadas por las inundaciones

Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, puso la primera piedra para construir cerca de 400 viviendas para las familias que resultaron damnificadas con el paso del frente frío en febrero de 2026. Se trataría de un proyecto de más de $40.000 millones que se ejecutaría en el norte de la capital cordobesa.

“Estamos haciendo algo que no se ha visto en ninguna otra administración: hoy comienza la construcción del urbanismo para 400 viviendas aquí en el barrio Paz del Norte”, manifestó el alcalde Hugo Kerguelén García, el pasado 6 de julio, cuando se puso en marcha el ambicioso proyecto denominado ‘Renacer del Sinú’.

Más información 6 toneladas de ayudas para familias venezolanas están represadas por falta de transporte en Montería

“Le pusimos un nombre muy bonito, que le da un gran significado a lo que haremos. Trasladaremos a las personas que ya están en alto riesgo de inundación a esta zona más alta. Esto es trabajado de la mano del Gobierno Nacional, pero nosotros no pedimos nada regalado; desde la administración municipal también colocamos recursos de los impuestos de los monterianos: $25.000 millones”, dijo el mandatario municipal.

Asimismo, explicó que en esta fase inicial se haría el urbanismo de este predio que tiene 6,6 hectáreas, con las adecuaciones de terreno y los rellenos correspondientes a los lotes donde se construirán aproximadamente 400 casas. “Dejaremos las vías pavimentadas; las zonas verdes; así como todos los servicios, como acueducto, alcantarillado público, alumbrado público y energía; el Gobierno nacional colocará la primera parte de las casas, a través de la autogestión de vivienda”, detalló Kerguelén.

Al tiempo, indicó que el Gobierno Nacional aportaría cerca de $44.000 millones en la primera fase de la obra. Sin embargo, señaló que también se estaría analizando la construcción de 80 casas más en el barrio Villa Caribe y que, al final de la actual administración, serían unas 500 viviendas entregadas.

“Es importante que sepan que los beneficiarios de estas 400 casas todavía no están escogidos; se hace un análisis riguroso, a partir del cual se les va a escoger con las personas que resultaron afectadas en la inundación del primero de febrero y también, por supuesto, personas de donde se presenta de manera más recurrente”, agregó el alcalde.

Detalles de la obra:

La administración municipal puntualizó que “la intervención plantea la conformación de 400 unidades prediales urbanizadas, con acceso a servicios y espacio público, destinadas a procesos de edificación de vivienda VIP; en un área de 66.821,88 m². Se plantea bajo un modelo de urbanización progresiva, que integra el diseño urbano, la gestión del riesgo, la provisión de espacio público y el fortalecimiento comunitario, en coherencia con el Decreto 585 de 2025 y el Plan de Ordenamiento Territorial de Montería”.

“El trabajo que se realizará en esta construcción de obras de urbanismo para la -Ciudadela Renacer del Sinú- constará de loteo, vías y espacio público, sistemas hidráulicos, malla vial y equipamiento. Al final, además de las vías debidamente pavimentadas, con andenes y toda la instalación de servicios públicos, también quedarán adecuadas cuatro zonas para parques a nivel interno y un parque lineal en la zona limítrofe con el barrio Paz del Norte. También habrá una bicirruta, zonas verdes complementarias y dotaciones”, informó la Alcaldía de Montería.

Posteriormente, se procedería con la construcción de las viviendas en los lotes de 60 metros cuadrados, que se dejarían definidos.