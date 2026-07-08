Cerro Matoso alerta sobre una reducción indefinida del 50% de su producción por falta de gas natural. Foto: prensa Cerro Matoso.

Montería

Cerro Matoso advirtió este 8 de julio que completa ocho días operando al 75% de su capacidad, “como consecuencia de las restricciones en el suministro de gas natural por parte de Canacol Energy, situación que continúa agravándose y que pone en riesgo la continuidad de esta operación minero-industrial”.

Según lo informado a través de un comunicado, durante estos ocho días, la niquelera se habría visto obligada a adoptar medidas operativas y laborales tras la disminución en el suministro de gas por parte de Canacol.

“Cerro Matoso se ha visto obligada a adoptar medidas operativas y laborales que han impactado a más de 220 puestos de trabajo, incluidas la exoneración temporal del servicio de aproximadamente 100 empleados y la reducción de más de 120 contratistas. Asimismo, la compañía ha tenido que reducir el alcance de los contratos de bienes y servicios, disminuir el personal del turno nocturno en la operación minera, tanto en la operación principal como en Quereras y Porvenir, y limitar el número de equipos en esta última”, indicó la compañía.

“Adicionalmente, debido a las fluctuaciones impredecibles en las entregas de gas por parte de Canacol Energy, que durante los últimos días han oscilado entre 5.000 y 6.000 MBTU por día (aproximadamente una tercera parte del volumen contratado) Cerro Matoso se ha visto obligada, a partir de hoy, a detener temporalmente la operación regular de una de sus dos líneas de producción. Esta situación representa una reducción cercana al 50% de la capacidad productiva de la compañía”, agregó.

Asimismo, advirtió que “de mantenerse estas restricciones, o de presentarse nuevas reducciones en el suministro de gas por parte de Canacol Energy, Cerro Matoso se verá obligada en los próximos días a parar de forma indefinida la operación de una de sus dos líneas de producción, lo que implicaría reducir a la mitad su producción, reorganizar su fuerza laboral y disminuir significativamente el empleo, la contratación de bienes y servicios, las compras locales y los aportes que realiza al país y a la región por concepto de impuestos, regalías y encadenamientos productivos”.

Contexto de la crisis

Según Cerro Matoso, en la actualidad contaría con un contrato de suministro de gas natural con Canacol Energy vigente hasta 2029. “Sin embargo, a comienzos de mayo, Canacol Energy presentó ante una Corte de Canadá una solicitud para terminar anticipadamente los contratos vigentes de suministro de gas que mantiene en Colombia, incluido el de Cerro Matoso. Posteriormente, la Corte de Alberta (Canadá) dio aval a dicha solicitud. Frente a esta decisión en primera instancia, Cerro Matoso acudió a todos los mecanismos y recursos jurídicos disponibles para proteger sus derechos y garantizar la continuidad de la operación”, indicó.

Frente a lo expuesto, dijo que en Colombia corresponde a la Superintendencia de Sociedades evaluar si la decisión definitiva que adopte la justicia canadiense debe producir efectos en el país, “análisis que deberá considerar la soberanía nacional, la seguridad energética y el respeto por el ordenamiento jurídico colombiano”, resaltó.

Tras lo precisado, hizo un llamado a las autoridades competentes para que actúen de manera inmediata, pues señala que más de 50.000 personas dependerían de directa e indirectamente de esta operación minero-industrial.