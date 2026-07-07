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07 jul 2026 Actualizado 16:20

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6 toneladas de ayudas para familias venezolanas están represadas por falta de transporte en Montería

La Asociación de Venezolanos en Córdoba adelanta una campaña de recaudo para trasladar las ayudas hacia la ciudad de Cúcuta

Montería: 6 toneladas de ayudas para familias venezolanas estarían represadas por falta de transporte. Foto: Asovencor.

Montería: 6 toneladas de ayudas para familias venezolanas estarían represadas por falta de transporte. Foto: Asovencor.

Montería: 6 toneladas de ayudas para familias venezolanas estarían represadas por falta de transporte. Foto: Asovencor.
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La Asociación de Venezolanos en Córdoba (Asovencor) adelanta una campaña para trasladar ayudas humanitarias hasta Cúcuta, con destino final Venezuela. La campaña consistiría en ubicar un camión o una ‘donatón económica’ para lograr el objetivo.

“Ahora mismo estamos haciendo una campaña de recolección de fondos para ver si, por ejemplo, logramos recolectar y enviar eso. Estamos tratando de recaudar la suma de $3.500.000 o 4 millones de pesos para ver cómo podemos solucionar, porque nos cobran casi, casi los 4 millones de pesos para enviar las ayudas. Son casi como cinco o seis toneladas que se van a enviar, es bastante”, dijo a Caracol Radio, Edgar Castillo, vocero de Asovencor.

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Ya no estamos recolectando ayudas porque no tenemos el transporte a disposición, ese es el problema. Vamos a ver qué se logra con esa campaña y en el nombre de Dios lograr una solución”, agregó.

Cabe recordar que en el barrio San Miguel, margen izquierda de Montería, se ha dispuesto de un punto de acopio en el que se podrán realizar los aportes económicos o coordinar el respectivo envío de ayudas.

Según lo indicado, en Montería se han recaudado 12 toneladas de ayudas humanitarias para familias venezolanas, 6 ya fueron enviadas.

Para mayor información, los interesados podrá comunicase con los siguientes números de celular: 3217986646 - 3004065767.

Montería: 6 toneladas de ayudas para familias venezolanas estarían represadas por falta de transporte. Foto: prensa Asovencor.

Montería: 6 toneladas de ayudas para familias venezolanas estarían represadas por falta de transporte. Foto: prensa Asovencor.

Montería: 6 toneladas de ayudas para familias venezolanas estarían represadas por falta de transporte. Foto: prensa Asovencor.

Montería: 6 toneladas de ayudas para familias venezolanas estarían represadas por falta de transporte. Foto: prensa Asovencor.

Ayudas represadas en Montería. Foto: Asovencor.

Ayudas represadas en Montería. Foto: Asovencor.

Ayudas represadas en Montería. Foto: Asovencor.

Ayudas represadas en Montería. Foto: Asovencor.

Montería: 6 toneladas de ayudas para familias venezolanas estarían represadas por falta de transporte. Foto: prensa Asovencor.

Montería: 6 toneladas de ayudas para familias venezolanas estarían represadas por falta de transporte. Foto: prensa Asovencor.

Montería: 6 toneladas de ayudas para familias venezolanas estarían represadas por falta de transporte. Foto: prensa Asovencor.

Montería: 6 toneladas de ayudas para familias venezolanas estarían represadas por falta de transporte. Foto: prensa Asovencor.

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...

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