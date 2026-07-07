En 45% de bares y restaurantes en Armenia han contratado personal adicional por partidos de Colombia

Armenia

En un 45% de los bares, gastrobares y discotecas han contratado personal adicional por partidos de Colombia: Asobares, Quindío

Desde Asobares Quindío reporta que en un 45% de los bares, gastrobares, discotecas y restaurantes han contratado personal adicional y extra para cubrir la alta demanda por los partidos de la selección Colombia en el mundial.

Natalia Gutierrez directora de Asobares en diálogo con Caracol Radio Armenia señaló “desde la dirección ejecutiva del capítulo de Asobares Quindío, les contamos que esta dinámica mundialista de verdad ha sido muy satisfactoria. Obviamente algunos establecimientos están implementando todavía ciertas dinámicas para poder como jalonear personas a al tema de los partidos, pusieron pantallas y demás.

Y agregó “esto ha sido un verdadero motor de reactivación económica para nuestro sector, que se vio tan afectado durante estos primeros 6 meses del año pues debido a diferentes coyunturas nacionales”

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Hasta el momento al día de hoy reportamos un incremento promedio en las ventas de nuestros establecimientos afiliados entre un 15 y un 30%. Especialmente durante los partidos que tienen tanto rating como los de la selección Colombia, la gastronomía, los snacks para compartir y las bebidas tradicionales obviamente como las cervezas y demás han sido los grandes dinamizadores.

La directora de Asobares agregó “Pero realmente lo más importante es el impacto social esta temporada no solo ha sido de fútbol, sino también de empleo, un 45% de los bares y establecimientos han tenido que contratar personal adicional y extra de logística mesas y los bartenders para cubrir la alta demanda.

Entonces esto ha sido un beneficio para todos y la verdad es que esto ha sido de verdad el factor dinamizador que necesitaban nuestros establecimientos nocturnos para poder dar un alivio económico a la coyuntura que se vivió en el inicio del año.