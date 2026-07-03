Partidos de la Selección Colombia en el mundial ha aumentado las ventas en el comercio de Armenia

Armenia

Según la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío La proyección de crecimiento estimada del 26 % en ventas de los empresarios quindianos durante el Mundial de Fútbol 2026, superaría la proyección nacional de Asobares, que se ubica en 23,5 %.

El impacto económico beneficiaría a sectores como gastronomía, supermercados, tiendas de barrio, misceláneas, ventanillas, tecnología, confecciones, publicidad, transporte y logística.

Más de la mitad de los empresarios encuestados consideran que la principal oportunidad del Mundial será el incremento de las ventas y la captación de nuevos clientes.

La participación de la Selección Colombia genera grandes expectativas para el sector empresarial del Quindío. El sondeo realizado por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío reveló que los empresarios esperan un crecimiento promedio del 26 % en sus ventas durante el campeonato, impulsado por el consumo y las reuniones sociales que tradicionalmente generan los partidos de la Selección Colombia

El sondeo de la Cámara de comercio, evidencia que el impacto económico del evento deportivo impacta diversos sectores como: gastronómico: El 56 % de los empresarios manifestó que habilitará espacios para que sus clientes disfruten de los encuentros deportivos, mientras que un 59 % considera que el Mundial aumentará, de manera significativa o moderada, la afluencia de clientes a sus establecimientos.

Consumo en los hogares: Se perfila como un importante dinamizador económico: las proyecciones indican que las ventas de los supermercados podrían crecer entre un 12 % y un 18 %, especialmente en categorías como bebidas, snacks, carnes y productos para compartir.

Sector tecnológico: Podría registrar incrementos cercanos al 22 %, gracias a la renovación de televisores, sistemas de sonido y equipos de entretenimiento.

Fenalco, Quindío

Diana Patricia López, directora de Fenalco, Quindío confirmó el aumento de ventas para el comercio e indicó “Claro que sí, los establecimientos de entretenimiento nocturnos, el comercio, los centros comerciales, la gente, aunque sea van y dan la vuelta y compran algo y se quedan viendo su partido, ha impulsado muchísimo, ha sido espectacular”

Y ahora que estamos en época de turismo, que la gente viene, que reunámonos en una familia. Ustedes no ven los supermercados llenos comprando comida, comprando su licor, sus vinos, su aguardiente y todo para disfrutar.

¿Eso lo han sentido y se lo han dicho los comerciantes, que el Mundial los ha ayudado?

Directora Fenalco: Me han dicho, muchísimo. Más los que venden ropa, las banderas, las camisetas de Colombia. La gente compra y esto sí ha sido muy motivador y también a los entretenimientos nocturnos, Asobares, les ha ido super los restaurantes. Restaurantes, los bares, en los restaurantes también colocaron televisores. Esto ha sido espectacular. Definitivamente sí nos ha movido la economía.