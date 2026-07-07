Empresarios del Valle respaldan resultados electorales y hacen un llamado a respetar la democracia

Cali, Valle del Cauca

El Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (CIEV) manifestó su respaldo a la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de la República y a José Manuel Restrepo como vicepresidente, el gremio sostiene que los resultados representan la voluntad de los colombianos en las urnas.

El respaldo lo expresó a través de un comunicado, donde señala que la legitimidad democrática se fundamental en el voto ciudadano, el respeto por las reglas electorales y el reconocimiento de las decisiones adoptadas por las autoridades competentes. En ese sentido, reiteró su confianza en el sistema electoral colombiano y en las instituciones encargadas de garantizar la transparencia, vigilancia y validez del proceso democrático.

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El CIEV también destacó la labor de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, los organismos de control, las autoridades territoriales, las misiones de observación electoral, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Según el comité, su actuación permitió que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto con garantías y dentro del marco constitucional.

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También se hizo un llamado a todos los sectores del país a respetar los resultados de las elecciones y avanzar hacia un escenario de serenidad, diálogo y unidad nacional e invitó a reconocer la voluntad expresada por los ciudadanos y a trabajar de manera conjunta por el fortalecimiento de las instituciones, la seguridad jurídica y la confianza en la democracia.