América y Deportivo Cali afinan detalles para el segundo semestre de la Liga 2026

América de Cali y Deportivo Cali entraron en la recta final de su preparación para el segundo semestre de 2026 con una agenda de amistosos internacionales y varios movimientos en el mercado de fichajes que comienzan a marcar el rumbo de ambos clubes antes del inicio de la Liga BetPlay 2026-II.

En el conjunto escarlata el técnico David González prepara una gira por México que incluirá partidos frente a Santos Laguna el 9 de julio a las 7 p.m. y Pumas el 12 de julio al medio día. Posteriormente, viajara a Estados Unidos para jugar contra Houston Dynamo el 15 de julio a las 7:30 p.m., como parte de su puesta a punto para el debut frente a Inter de Bogotá el 26.

En materia de incorporaciones, América ya cuenta con cinco nuevos jugadores para el segundo semestre: el extremo Luis Quiñones, procedente del Pachuca de México; el defensor Brayan Córdoba, quien llega desde Cúcuta Deportivo; el volante Yani Quintero, con pasado reciente en Deportivo Cali; el arquero Juan Pablo Montoya, proveniente de Envigado; y el defensor Yhorman Hurtado, quien llega tras su paso por el fútbol boliviano.

Por otra parte, el club estudia la salida del venezolano Darwin Machís, quien podría regresar al fútbol de su país para vestir la camiseta de Carabobo FC en condición de préstamo, luego de un semestre en el que no logró consolidarse en el equipo dirigido por David González.

En el Deportivo Cali, la principal novedad es la incorporación del lateral izquierdo Edwin Velasco, quien ya quedó listo para integrarse al plantel verdiblanco. Además, el club mantiene un principio de acuerdo para concretar el regreso del volante Nicolás Benedetti, uno de los nombres que más expectativa genera entre la afición.

A estas novedades se suma el préstamo del extremo Leyser Chaverra, mientras que Avilés Hurtado y Fabián Viáfara renovaron sus contratos y continuarán en el equipo para el segundo semestre. En contraste, Andrés Correa y Felipe Aguilar no seguirán vistiendo la camiseta azucarera.

En materia de preparación, el conjunto azucarero tendrá un exigente amistoso internacional el 12 de julio frente a Alianza Lima en la capital peruana a las 3:00 de la tarde, compromiso que servirá para medir el nivel del equipo antes del arranque oficial de la competencia ante Jaguares.

Con amistosos en México, Perú y Estados Unidos, además de varios movimientos en sus nóminas, América y Deportivo Cali buscan llegar fortalecidos a un semestre en el que ambos clubes tendrán la obligación de pelear por el protagonismo en el fútbol colombiano.