Tres hombres resultaron gravemente heridos tras una riña en zona rural del municipio de Guacarí

Tres hombres resultaron gravemente heridos tras una riña que terminó en un ataque con arma de fuego en el sector Cuatro Vientos, del corregimiento de Guabas, zona rural del municipio de Guacarí, en el centro del Valle del Cauca.

De acuerdo con la información preliminar, el enfrentamiento se habría originado por un acto de intolerancia relacionado con el consumo de bebidas embriagantes en un establecimiento comercial. En medio de la discusión, uno de los involucrados tomó una escopeta y disparó contra varias personas.

Como consecuencia del ataque, tres hombres, de 33, 52 y 59 años, resultaron heridos. La comunidad los trasladó inicialmente a centros asistenciales de Buga; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, especialmente por impactos de bala en la cabeza, dos de ellos fueron remitidos posteriormente a clínicas de Cali, donde permanecen con pronóstico reservado.

“Es importante aclarar que estos hechos se derivan de actos de intolerancia social, donde unas personas estaban consumiendo licor en un establecimiento del corregimiento y, lastimosamente, tenemos esas tres personas heridas. Ya Policía Judicial y CTI de la Fiscalía están a cargo de la investigación”, explicó el capitán Miguel Ángel Echeverría, comandante de la Policía de Guacarí.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos, identificar plenamente a los responsables y esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon este nuevo caso de violencia por intolerancia en el municipio de Guacarí.