Tras suspensión de empalme, Contraloría pide respetar el resultado y dice que proceso es obligatorio

La Contraloría se pronunció sobre la suspensión del empalme entre el gobierno saliente y entrante y afirmó que no es “momento de cuestionamientos ni de enfrentamientos sino de cerrar la institucionalidad frente a una transición tranquila”.

“Para la Contraloría General de la República, así como debe serlo para todos los colombianos y para todas las instituciones, la autoridad electoral competente ya se pronunció. Culminado el proceso de escrutinio, el Consejo Nacional Electoral determinó que el presidente es el doctor Abelardo de la Espriella”, explicó el vicecontralor Carlos Silgado.

En este sentido, aseveró: “nos entristece, y llamamos a la calma, que tanto el gobierno saliente como el entrante no estén dirigiendo sus acciones en este sentido que ya está reglado”.

“Empalme es obligatorio”

El Vicecontralor aseveró que el empalme es obligatorio por ley y ese proceso está reglado desde el 2005.

“Está establecido, y así es. Es una obligación que llamamos a que se cumpla. Hay unas responsabilidades disciplinarias en este tema. Estamos dando la información y el acompañamiento que el gobierno entrante nos ha pedido, pero, efectivamente, ese empalme debería realizarse”, sentenció.

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Mesa técnica con gobierno entrante

En este mismo sentido aseveró que el empalme es obligatorio por ley y que instalará mañana una mesa técnica con el Gobierno entrante para darle toda la información que ellos tienen, pero que no sustituye el empalme.

En la mesa técnica, en la que estará el Vicepresidente electo, doctor José Manuel Restrepo, le entregarán diagnósticos que recogen el estado actual de los sectores estratégicos del país, incluyendo la descripción relevante de cada sector, el análisis de indicadores, el estado de las políticas públicas, los riesgos identificados, las problemáticas actuales y coyunturales, el top de entidades vigiladas y las advertencias emitidas por el órgano de control.

“Se trata de información construida desde la vigilancia fiscal, basada en evidencia técnica y orientada a que el nuevo Gobierno conozca, con claridad y oportunidad, los asuntos que demandan atención prioritaria”, explicó el ente de control.