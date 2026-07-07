Cali pone sobre la mesa la discusión sobre economía, género, desigualdad y sostenibilidad

Cali, Valle del Cauca

El Observatorio para la Equidad de las Mujeres, una iniciativa de la Universidad Icesi, la Fundación WWB Colombia, junto con la Mesa de Economía Feminista de Bogotá, lideran la organización en el país de la edición 34 de la Conferencia Anual de la International Association for Feminist Economics (IAFFE), que por primera vez se realizará en Colombia. El encuentro tendrá lugar del 9 al 11 de julio en la Universidad Icesi y reunirá a más de 500 personas investigadoras, académicas, representantes de organismos multilaterales, organizaciones sociales y responsables de políticas públicas provenientes de 90 países.

Bajo el lema “Economía Feminista y Cambio Transformador: Ideas, Políticas y Movimientos”, la conferencia será un espacio para debatir sobre algunos de los principales desafíos que enfrentan las sociedades actuales, entre ellos las transformaciones del trabajo, las economías del cuidado, la inteligencia artificial, las crisis climáticas, la justicia fiscal, las migraciones, la participación económica de las mujeres y las nuevas formas de desigualdad.

“Cali se ha convertido en epicentro de diálogos fundamentales en las dimensiones culturales y académicas. Después de la COP-16 han surgido varios eventos que ponen a nuestra ciudad en el centro de los diálogos globales. En esa ocasión tendremos la Conferencia Internacional de Economía Feminista, que discute los temas transformadores de la economía actual”, afirmó Lina Buchely, directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.

Durante las tres jornadas también se presentarán investigaciones y experiencias de América Latina y Colombia relacionadas con políticas de cuidado, desigualdades laborales, violencia contra las mujeres, migración, envejecimiento, desarrollo rural y los cambios que vive el mundo del trabajo en entornos digitales. Cali será, además, un escenario para analizar retos locales como el feminicidio, el cuidado comunitario y las brechas de género en la economía y la vida social.

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Para Soraya Husain Talero, directora de Investigación de la Fundación WWB Colombia, “Este evento es sumamente relevante para la ciudad, el país y la academia, ya que permitirá que personas de distintas trayectorias discutan y profundicen en temas fundamentales para la economía. El objetivo es profundizar el enfoque tradicional y visibilizar dinámicas que han permanecido invisibilizadas, como la relevancia del trabajo de cuidado. Asimismo, busca analizar las estructuras de poder, la familia y el mercado laboral, examinando cómo estas brechas y desigualdades afectan a las mujeres”.

El evento cuenta con el respaldo de organizaciones como Open Society, Oxfam Colombia, Fedesalud y las Mesas de Economía Feminista de Colombia, entre otras.

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Jenny Patricia Gallego Muñoz, responsable del programa Influyente de Oxfam Colombia, destacó que, en un contexto marcado por las desigualdades y la crisis de los cuidados, este tipo de encuentros permite construir respuestas desde los territorios. “Hablar de cuidados es hablar de equidad, trabajo digno, autonomía económica para las mujeres y de poner la sostenibilidad de la vida en el centro de las decisiones públicas”, afirmó.

La realización de la Conferencia Anual de IAFFE fortalece el posicionamiento de Cali y Colombia como escenarios de diálogo internacional sobre economía, equidad y sostenibilidad, al reunir experiencias, investigaciones e iniciativas que buscan responder a algunos de los desafíos más importantes del siglo XXI.