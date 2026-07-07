Clínica San Luis suspendería servicios a pacientes de Sanitas desde el 30 de julio de 2026

Bucaramanga

Desde la clínica San Luis confirmaron que desde el próximo 30 de julio se suspenderán los servicios a los pacientes de Sanitas EPS tras una decisión contractual vigente. Por eso, ya se hizo el preaviso a la entidad y a todos los usuarios.

"Esto permite garantizar la atención de nuestros pacientes de urgencias obstétricas, pediátricas y tratamientos de oncología hasta el 30 de julio. La situación de contractualidad se ha venido avanzando en algunos puntos, no así los que corresponden a presidencia y vicepresidencia de la empresa que no se han podido tratar ante la situación de silencio de ellos“, señaló el doctor Sergio Prada, director de la clínica San Luis.

Además, indicó el doctor Prada que a partir de la fecha se suspende el inicio de ciclos de tratamientos nuevos a pacientes sobre todo oncológicos para evitar afectaciones en su salud ante el cierre en menos de un mes.

“Sería irresponsable la Clínica hacerlo y ahí es donde tiene que manifestarse de lleno la presidencia de Sanitas”, agregó el doctor Prada.

Desde la EPS no se han pronunciado ante la suspensión de estos servicios por parte de la clínica San Luis.