No se ha podido retirar vehículo que causó accidente en Lebrija y dejó sin gas natural al municipio

Bucaramanga

Tras el accidente de tránsito que se presentó entre Lebrija y Barrancabermeja en donde un vehículo de carga terminó volcado y dañando un gasoducto de la empresa Promioriente más de tres mil familias en el caso urbano en Lebrjia se mantienen sin servicio de gas natural.

“Según la información entregada por Promioriente S.A. ESP, el camión no ha podido ser retirado pues se requiere un manejo especial con todas las medidas de seguridad para determinar el daño en la infraestructura y con ello proceder a realizar las actividades correspondientes para normalizar el servicio”, informaron desde Vanti.

Por eso, hacen un llamado a la ciudadanía para que cierren las perillas de los gasodomésticos en las viviendas, también que se cierren las válvulas de paso y si es posible, que se cierre la válvula de corte general en el centro de medición.

Desde Gasoriente lamentaron los inconvenientes que se han ocasionado por la suspensión del servicio y aseguraron que se informará apenas Promioriente pueda restablecer la operación para que se pueda volver a tener el servicio.